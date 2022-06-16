ياسر ريان: المنظومة الرياضية في مصر قائمة على العلاقات الشخصية

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، لم يخرج في المؤتمر الصحفي اليوم لشعوره بعدم التوافق بينه وبين وسائل الإعلام، لذلك صدر حازم إمام نجم الزمالك السابق في المشهد للحديث عن قرارات الجبلاية، وأهمها إقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر.

أداء حسام البدري

وأضاف «ريان» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن حسام البدري مدرب منتخب مصر السابق كان صاحب أداء جيد وتم تغييره دون منحه الفرصة كاملة، وجاء المدرب الأجنبي كارلوس كيروش الذي كان أداؤه سيئا، ولم يحقق الأهداف المطلوبة.

وأشار إلى أن حسام البدري كان مدربا وطنيا عالي المستوى لكنه لم يأخذ الفرصة كاملة من أجل التأهل لأمم أفريقيا واستكمال المشوار في تصفيات كأس العالم.

قلة الدورات التدريبية للمدربين

وأوضح نجم النادي الأهلي السابق، أنه لا يجب الاستعانة بجهاز فني أجنبي كامل لأن ذلك يشير إلى أنه لا توجد كوادر في مصر، مبينا أن منظومة الكرة في مصر تدار بشكل شخصي وهذا أثر عليها سلبيا حيث يتم ترضية بعض الأشخاص حتى إذا كانوا غير جديرين، مشيرا إلى أن الدورات التدريبية للمدربين في مصر قليلة وهذا أمر خاطئ.