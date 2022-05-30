«طائرة الأحلام» تنقل مشجعي النادي الأهلي إلى المغرب (صور)

سيرت الشركة الوطنية «مصر للطيران» صباح اليوم رحلة خاصة رقم «MS3160»، من طراز «البوينج B787-9Dreamliner» سعة 309 أفراد إلى مطار الملك محمد الخامس بالمغرب، في إطار دعمها للأندية المصرية المشاركة في البطولات الدولية.

مباراة نهائية بين الوداد المغربي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ونقلت الطائرة الخاصة مشجعي النادي الأهلي لمؤازرة الفريق في مباراته النهائية المقامة اليوم الاثنين، أمام فريق الوداد المغربي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على أن تعود الرحلة إلى القاهرة غدًا الثلاثاء.

طائرة مشجعي الأهلي تعود غدا من المغرب

وتواصل شركة مصر للطيران نقل مشجعي المارد الأحمر النادي الأهلي على متن الرحلة اليومية المنتظمة رقم «MS847» التي تقلع في تمام الساعة 8 صباحًا من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إلى مطار الملك محمد الخامس بالمغرب.