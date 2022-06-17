أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17-6-2022 في مصر

يقبل الناس على شراء اللحوم البيضاء نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة باللحوم الحمراء، خاصة أن منتجاتها يمكن صناعة الكثير من الأطعمة بها، لذا يبحث ويهتم العديد بمعرفة أسعار الدواجن بشكل يومي ومستمر، حرصا منهم على شراء ما يحتاجون إليه من مصادر للبروتينات.

وفي هذا الصدد وبإطار تقديم العديد من الخدمات للمواطنين، تقدم بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2022، وفق جولة «الوطن» في المحال التجارية والأسواق، وجاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء

شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارا سعريا في الأسواق التجارية.

تراوح سعر طبق الفيلية من الدواجن البيضاء بين 130 و170 جنيهًا للكيلو، فيما جاء سعر الشاورما الدجاج 112 جنيهًا.

وسجل سعر الشيش طاووق اليوم الجمعة نحو 115 جنيهًا.

كما اختلف سعر الدبابيس وفقا للشركة الموردة حيث تراوح ما بين 58 إلى 90 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كيلو الأوراك اليوم وصل إلى ما بين 60 و110 جنيهات.

كما جاء سعر الدجاجة التي يصل وزنها إلى كيلو أو أقل بسعر ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، حسب الشركة.

كما وصل سعر صدور دجاج مخلي بدون عظم نحو 90 جنيها.

وجاء سعر الأجنحة اليوم الجمعة ليصل إلى قيمة مالية تتراوح بين 40 و70 جنيهًا حسب متبلة أم لا.

وتراوح سعر الكبد وقوانص ما بين 60 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وبالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم الجمعة، فوصل سعر الكتكوت البلدي الذي يصل عمره إلى يوم يواحد لسعر 4.5 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو عمر يوم 3 جنيهات، فيما وصل سعر الفيومي نحو 5 جنيهات، والأبيض عمر يوم بسعر 7.5 جنيه.

أسعار الرومي اليوم

وجاء سعر كيلو الرقاب الرومي اليوم في المحلات التجارية 65 جنيهًا، بينما الأجنحة بسعر 80 جنيهًا، كما وصل سعر الكبد والقوانص إلى 70 جنيهًا، كما وصل سعر الفلية الرومي نحو 170 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر فرد السمان المذبوح ومعبأ اليوم في المحلات التجارية نحو 25 جنيهًا، كما وصل سعر الجوز إلى 55 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، حسب الحجم والشركة.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البطة المذبوحة والمعبأة وزن 2 كيلو أو أقل نحو 180 جنيهًا.

كما سجل سعر البطة وزن 3 كيلو نحو 290 جنيهًا.