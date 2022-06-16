نائب التنسيقية: إشادة دولية بمبادرات مصر للاستعداد لقمة المناخ العالمية

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الشباب يعملون على إحداث التغير ويوجهون الرسالة للمواطن بأنهم في دعمه دائما، مطالبا الشعب المصري بالاستجابة لنصائح الإعلام والمؤسسات بشأن قضايا المناخ «التغيرات المناخية أكبر وأخطر من أزمة كورونا ولازم نستجيب لحملات التوعية».

مبادرة مليون شاب متطوع لاتخاذ القرار في قمة المناخ

وأوضح فتحي، خلال استضافته على شاشة برنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، على هامش ختام أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العالم يتحدث عن التغيرات المناخية ويجد أن مصر حققت نجاحا كبيرا حينما اطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وهناك إشادة دولية للجامعات المصرية حينما أطلقت الدولة مبادرة مليون شاب متطوع لاتخاذ القرار في قمة المناخ برعاية وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ورصد المشكلات بالمحافظات الممتعلقة بالتغيرات المناخية.

مثلث التنمية يكتمل بالمجتمع المدني والحكومة والإعلام

وأشار فتحي إلى أن هناك مثلث يكتمل بدور المجتمع المدني والحكومة والاعلام في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، مؤكدا أن القانون تنظيم العمل الاهلى في مصر حصل على اشادة دولية، ولولا وجود هذا القانون ما كان هناك عمل أهلي في مصر أو مساحة لعمل المنظمات الدولية لتستوعب أكبر عدد من مشاكل المواطنين، وأن الترابط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية امر مهم يعمل عليه جميع النواب بمختلف اتجاهاتهم.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية تجمع بين اقصى اليسار واليمين، والمعارض يعارض لصالح المواطن والمؤيد يؤيد من اجل المواطن، والتنسيقية تجمع بين مختلف الاراء للوصول إلى ورقة عمل متفق عليها.