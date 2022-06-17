نائب التنسيقية: لدينا أكثر من 52 ألف مؤسسة وجمعية أهلية في مصر

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك العديد من نواب الدول الأجنبية، تحدثوا عن تعاونهم مع المجتمع المدني، في الحديث عن المشكلات والقضايا المجتمعية في بلادهم، لافتا إلى أن مصر لديها أكثر من 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في مصر، «جرى وضع نظام توفيق الأوضاع في مصر، للمراقبة على جميع مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل على مختلف المجالات».

التنسيقية تتعاون مع جميع الجهات والهيئات

أوضح فتحي، خلال استضافته على شاشة برنامج «السلطة التشريعية»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز» على هامش ختام أعمال المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بالتعاون بين مجلس النواب المصري، والاتحاد البرلمانى الدولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تواجدوا في الشارع للمراقبة على مؤسسات المجتمع المدني، وجميع مؤسسات الدولة، فالنائب ليس نائبا عن محافظة أو دائرة بعينها، لافتا إلى أن التنسيقية تتعاون مع جميع الجهات والهيئات «البروتوكولات التي نوقعها تحدد مخطط زمني لحل المشكلات».

جداول زمنية لحل المشكلات المجتمعية

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن لجان المتابعة تواجه المؤسسات المقصرة في عملها، وتطالب الوزارات المعنية بفترة زمنية محددة لحل المشكلات، خاصة فيما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أن وفد التنسيقية المشارك في المؤتمر، سينقل الخبرات التي اكتبسها والمعارف الأجنبية إلى مجلس النواب فور العودة.