«التعليم» لطلاب الثانوية العامة: استفيدوا من المنصات الإلكترونية

وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي بمحتلف الشعب العلمية والأدبية، بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، بهدف التدريب على نمط أسئلة الامتحانات التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وشددت المديريات في خطاباتها للإدارات التعليمية، على ضرورة التنبيه على الطلاب بالاستفادة من المنصات التعليمية التي توفر تدريبات مكثفة على أسئلة الامتحانات بنمط الاختيار من متعدد.

تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة

وذكرت وزارة التربية والتعليم، بعض التعليمات بشأن امتحانات الثانوية العامة والتي ستنطلق بعد أيام قليلة وهي:

- عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة.

- الامتحانات ستُعقد داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

- التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات».

- سيتم توزيع كتيب المفاهيم على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات.

- عدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

- ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

- يلتزم الطالب بتسليم كراسة الأسئلة وورقة الإجابة «البابل شيت» سليمة وفق التعليمات.

- فى حال حدوث تلف بورقة الإجابة يسمح للطالب باستبدالها بورقة أخرى جديدة.

- استخدام العصا الإلكترونية في الحالات التالية: « أثناء دخول الطلاب، داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان».

توفير الهدوء للطلاب ضمن تعليمات التعليم

- كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة.

- العمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظًا على مصلحة الطلاب.

- المواد غير المضافة للمجموع ليس لها كتيب مفاهيم.

- ضرورة التأكد من أن الطالب قام بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة «البابل شيت» وكراسة الأسئلة بالقلم الجاف.

- التأكد من تسجيل كود الجلسة الامتحانية المدون بكراسة الأسئلة على ورقة الإجابة بصورة صحيحة.