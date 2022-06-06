نصائح «التعليم» لتعامل طلاب الثانوية العامة مع «البابل شيت» (إنفوجراف)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ امتحانات الثانوية العامة لعام 2022، ستعقد ورقيًا وذلك عن طريق «البابل شيت»، موضحًة أنَّ الأسئلة ستكون بنظام الاختيار من المتعدد، وأن هناك إمكانية الحصول على ورقة إضافية لإنهاء الخطوات المطلوبة في بعض المواد الامتحانية، ومن الممكن استخدام ورقة المفاهيم في لجنة الامتحانات، كما أنَّه سيتمّ تسليم مجلدات مفاهيم في لجنة امتحانات الثانوية العامة، للاستعانة بها بدلًا من كتب الوزارة.

ووجهت وزارة التعليم في بيان لها 11 نصيحة، لكيفية تعامل الطلاب مع ورقة امتحانات البابل شيت ونظام الاختيار من متعدد، وذلك ما ستعرضه عليكم «الوطن» في الإنفوجراف التالي.

- قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بدقة.

- استبدال ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.

- التأكد من ملء البيانات بشكل صحيح ودقيق.

- عند الاختيار الإجابة الصحيحة ظلل الدائرة بشكل كامل.

- التأكّد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

- الكتابة بالقلم الجاف.

- لا يجوز استخدام مزيل الـ«corrector».

- إذا أردت تغيير إجابتك قم بوضع علامة «X» على الدائرة الخطأ ثم ظلل الأخرى.

- إذا تمّ الشطب بأي طريقة من أخرى على الإجابة فلن تحسب الدرجة.

- لا يجوز اختيار أكثر من إجابة واحدة.

- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقًا.

إجراءات وزارة التربية والتعليم ضد فيروس كورونا

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه سيتمّ تعقيم اللجان الامتحانية بصفة دورية طوال أيام الامتحانات، وقياس درجة حرارة الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان قبل دخولهم المدرسة، وتخصيص غرفتي عزل بكل مدرسة تحت بند ضمان السلامة للجميع، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تداول الأدوات والمستلزمات بين الطلاب، والحرص على توفير الأدوية اللازمة داخل غرف العزل، وحظر تواجد الباعة الجائلين بمحيط أي مدرسة بها لجنة امتحانات ثانوية عامة، للحفاظ على الهدوء اللازم للطلاب.