«التعليم» توفر نماذج امتحانات الثالث الإعدادي على المنصات التعليمية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي عبر المنصات التعليمية، مثل منصة حصص مصر وقناة مدرستنا، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها ومتابعتها جيداً قبل انطلاق الامتحانات للتعرف على طريقة وضع الأسئلة والإجابة عليها وفق فلسفة التعليم الجديدة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي المتوفرة على المنصات التعليمية، ومن بينها منصة حصص مصر، تساعد الطالب في التعرف على نمط الأسئلة الجديدة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن النماذج تشمل جميع أجزاء المقرر الدراسي في كل مادة، وتم إعدادها من قبل نخبة من المعلمين المتميزين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يجب على الطلاب الاطلاع على نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي والتدريب عليها جيداً، باعتبار أن طريقة الأسئلة الجديدة تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ، لافته إلى أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي وُضعت من قبل المديريات التعليمية، وتُعقد على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

غرف عمليات مركزية

وأشارت الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات في جميع المحافظات، والمقرر انطلاقها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 29 يناير الجاري، على أن تُعقد ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

وفي سياق متصل، شدد أشرف الممتاز، مدرس لغة عربية على الطلاب بضرورة التركيز على نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي، والتدريب على نص «عباد الرحمن» وفضل العلم الإجباري ونص «كن جميلاً» وآيات العلم الاختياري وقصة «أثر» و«سميرة موسى» للقراءة.

وأضاف «الممتاز» لـ«الوطن»، أن فرع النحو في نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي من الأفرع المهمة، ويجب التركيز على أسلوب المدح والواجب التأخير ودرس ضع الإنسان في أسلوب نداء، ووضع فضائل في جملتين مرة بالكسرة ومرة بالفتحة وأسئلة بين نوع المنادي واكشف في المعجم عن صفات سمات تاريخ بيئة والتعبير عن الوطن أو الصدق أو الرياضة أو الأخلاق.