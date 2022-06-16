نائبة التنسيقية: البناء التشريعي في مصر ليس بمعزل عن العالم

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن النواب لهم الحق في مراقبة ميزانيات الدول، ومعرفة ما توجهه للمشروعات التنموية الخضراء، مشيرة إلى أن مصر قادت المنطقة في إطلاق السندات الخضراء، ما يعني اقتصاديا خطوات مهمة في حوكمة الاقتصاد، «متفائلين بالخطوات اللى بناخدها الفترة الحالية».

البناء التشريعي في مصر ليس بمعزل عالمي

أوضحت صابر، خلال استضافتها على شاشة برنامج «السلطة التشريعية»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، على هامش ختام أعمال المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب، الذى يعقد فى مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بالتعاون بين مجلس النواب المصري، والاتحاد البرلماني الدولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن البناء التشريعي في مصر، ليس في معزل عالمي، لكل دولة قانون يخصها، بل يقوم على مقارنات تشريعية «بالفعل في كتير من التشريعات بنقارنها بقوانين الدول الأخرى، زي القانون الفرنسي، وفيه تجارب مصرية مهمة وسابقة في التشريع».

الرقابة والتشريع.. أهم أدوار البرلمان المصري

أشارت «صابر»، إلى أن البرلمان له أدوارا عديدة أهمها الرقابية والتشريعية، لافتة إلى أن العالم بحاجة للمزيد من المشروعات الخضراء، وأن تكون المشروعات المنفذة بتمويل الدولة، متبنية لمفهوم الاقتصاد الأخضر، وكذلك الرقابة على تنفيذ المشروعات، للتأكد من الحد من الاستهلاك، وهو ما يجعل البرلمانات برلمانات خضراء.

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استضافة مصر لقمة المناخ، سينتج عنها تبعات بيئية متميزة، منها تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل، بكل أنظمتها وفنادقها ومواصلاتها، مضيفة أن النجاح في تحويل أحد المدن بالكامل لمدينة خضراء، يمكننا من تعميم التجربة على جميع المدن الباقية.