الحزن يسيطر على شبرا الخيمة بعد قتل امرأة على يد زوجها للاستيلاء على الشقة

«قتلها للاستيلاء على شقتها، واتهمها بسوء السلوك»، هكذا أكد جيران زوجة شابة تبلغ من العمر 22 سنة، قتلها زوجها «مسجل خطر» في أحد عقارات الشارع الجديد بشبرا الخيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بعد تعذيبها وضربها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الوقت الذي اتهمها أمام جهات التحقيق -التي أمرت بحبسه- بسوء السلوك وهو الأمر الذي نفاه جيران الزوجة، وأهالي الشارع والمحلات في العقار الذي شهد الجريمة.

«الوطن» أجرت بثًا مباشرًا حول الواقعة حيث قتل زوج زوجته مدعيًا أنها سيئة السلوك في دائرة قسم ثان شبرا، إذ أكد شهود العيان أنه مسجل خطر، فيما أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بدفن الجثة.

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حالة من الحزن سيطرت على أهالي الشارع الجديد، بشبرا الخيمة، وذلك بعد واقعة مقتل «روان» على يد زوجها، حيث طعنها بسكين عدة طعنات نافذة حتى فارقت الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة.

الجيران: «عانت كثيرًا قبل قتلها»

وقال جار المجني عليها: «علمنا من صاحب العمارة التي يوجد بها الشقة أن المتهم طمع في الشقة التي تركها لها والدها»، مشيرًا إلى أنها اختفت ولم تظهر منذ منتصف شهر رمضان الماضي، مضيفًا: «علمنا أن المتهم أرغمها على عدم الخروج، وكان يعذبها باستمرار عن طريق كيها بالسكين، وفوجئ الجميع بخبر مقتلها، وعانت كثيرًا قبل مقتلها .. ربنا يرحمها».

أضاف أحد شهود العيان، وصاحب المحل الذي كانت تعمل به الفتاة، أن المجني عليها كانت على خلق، والجميع كان يحبها ويقدرها نظرًا لأنها كانت يتيمة الأب والأم، موضحًا: «قبل أن يفارقنا والدها أوصانا جميعًا عليها، حيث أنها كانت متزوجة من رجل كبير وتطلقت منه وتفاجأنا جميعًا بأنها تزوجت من المتهم واستقروا منذ عام في الشقة التي تركها لها والدها».

تفاصيل مقتل روان ضحية زوجها

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى "ر.ع" 22 عامًا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى «ا.ا» 40 عامًا، سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية والتي حبس على إثرها.

وكشفت التحريات أن المتهم طعن المجني عليها بسكين أودى بحياتها بسب خلافات بينهما، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.