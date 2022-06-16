تفاصيل صادمة في قضية زوج أنهى حياة زوجته لشكه بسلوكها.. مسجل خطر «فيديو»

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بسبب خلافات بينهما، ونُقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وسؤال أهالي المتوفاة وشهود العيان.

ضبط زوج متهم بقتل زوجته

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بوفاة ربة منزل تدعى «ر ع»، 22 سنة.

الزوج متهم في عدد من القضايا الجنائية

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن مرتكب الواقعة زوجها ويدعى «ا. ا»، 40 سنة، سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية التي حُبس على إثرها.

وكشفت التحريات أن المتهم طعن المجني عليها بسكين أودى بحياتها بسب خلافات بينهما، حرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأكد شهود العيان أن المجني عليها حسنة السمعة، وما يدعيه الزوج باطلًا وأنهما متزوجان منذ عام كان دائم التعدي عليها.

من جهة أخرى، راح عامل بمعرض سيارات يدعى أحمد السيد عبدالخالق، ابن قرية «كفر منصور»، التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، ضحية مشاجرة مع ميكانيكي صاحب ورشة مجاورة للمعرض، والذي تعدى عليه، بمشاركة عدد من أصدقائه، بالسنج والأسلحة البيضاء، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وطالبت أسرة المجني عليه بالقصاص لابنهم، الذي ترك أمه وأشقاءه الصغار، الذين كان يرعاهم بعد وفاة والده منذ سنوات، إضافة إلى زوجته وطفله الذي لا يتجاوز 4 سنوات.