برلمانية: السواحل والدلتا في خطر بسبب التغيرات المناخية

قالت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن السواحل والدلتا في خطر كبير وحقيقي، وكذلك دول جنوب حوض البحر المتوسط بسبب التغيرات المناخية، لافتة إلى أن السياحة كمصدر للدخل القومي مهددة أيضًا، نظرا لتأثر الشعب المرجانية وغيرها بالتغيرات المناخية.

محصول المانجو العام الماضي دليل على آثار التغيرات المناخية

وأوضحت «صابر»، خلال استضافتها في برنامج «السلطة التشريعية» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز» على هامش ختام أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، الذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البعض يتعاملون مع قضية المناخ على أنها رفاهية، موضحة: «الآثار بدأت تظهر بشكل واقعي ومحصول المانجو العام الماضي كان خير دليل لتأثره السلبي بالتغيرات المناخية»، مؤكدة أن عدد أخبار الفيضانات وحرائق الغابات كبير جدًا على مستوى العالم وهو مقياس حقيقي للتغيرات المناخية.

مصر غنية بالموارد المتجددة

وأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر غنية بالموارد المتجددة التي تسمح بتحقيق الأحلام حول طاقة نظيفة ومستدامة، وبحلول عام 2030 نستطيع زيادة الجزء الأخضر من مصادر الطاقة، مشيرة إلى أن البرلمان يعمل بأقصى ما يمكن ويضغط بكل ما يملك من قوة للوصول إلى اقتصاد اخضر حقيقي.