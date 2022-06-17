الحكومة: سنراجع قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء قبل انتهاء فترة الـ6 شهور

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، جاء بسبب الوضع العالمي والأزمات المتتالية التي تشهدها دول العالم، لافتًا إلى أن الأزمة العالمية تستدعي من الحكومة بذل كل ما في وسعها من أجل المواطن.

سعد: نعمل على تقديم كل ما في أيدينا

وتابع «سعد»، في تصريحات لبرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، مساء الخميس: «نعمل على تقديم كل ما في أيدينا للمواطن، ولم ولن نتردد في ذلك للتخفيف عنه في ظل موجات الغلاء العالمية»، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائم التوجيه للحكومة بالنظر في الإجراءات المتخذة والتخفيف عن المواطنين بأكبر قدر ممكن، وبناء عليه قررت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي تأجيل أي زيادة أسعار في شرائح الكهرباء لمدة 6 أشهر.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المواطن لن يُطالب بسداد أي زيادة في الأسعار حتى 1 يناير من العام المقبل، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء قال إنه سيجري مراجعة قرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء قبل انتهاء فترة الـ6 أشهر وفقًا لتطورات الأزمات العالمية الراهنة.

سعد: إذا تغير الوضع العالمي سنتخذ إجراءات أخرى

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه إذا تحسن الوضع العالمي قبل مطلع يناير المقبل ستكون هناك قرارات مناسبة أخرى، وإذا استمر الوضع كذلك ستتخذ الحكومة الإجراء المناسب لتلك الحالة.