أحمد الدبيكي يفوز في انتخابات النقابة العامة للعلوم الصحية

أسفرت نتائج فرز أصوات الناخبين للجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية، في الانتخابات التي أجريت اليوم الخميس 16 يونيو 2022، بالمقر الرئيسي للنقابة بالسيدة زينب، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عن حضور 128 ناخبا، من إجمالي 146 هم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، وكان عدد الأصوات الصحيحة 126 صوتا، بينما أسفر الفرز عن وجود صوتين باطلين.

89 صوتا للدبيكي مقابل 36 لمنافسه

وأسفر فرز أصوات الناخبين، عن اكتساح أحمد السيد عبدالمقصود الدبيكي كنقيب للعلوم الصحية لدورة ثانية عن الفترة 2022-2026، وذلك بعد حصوله على 89 صوتا، مقابل 36 صوتا لمنافسه أحمد عبد الآخر حمدون، وصوت واحد للمرشح كرم عوض الله عمير.

وفاز في انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة للعلوم الصحية، 20 عضوا من إجمالي 31 مرشحا، وهم:

1- إبراهيم نجاتي أحمد نجاتي

2- أحمد جلال عبدالرحمن أحمد

3- إيمان إبراهيم محمد منصور

4- جمال السيد السيد حبحوب

5- خالد عبداللاه عبدالحميد عمارة

6- خالد فتحي عبدالكريم رضوان

7- سامح علي حسن الطوبجي

8- طارق هلال محمد علي

9- عادل السيد محمد السيد

10- عاطف محمد محمد إبراهيم

11- عبدالرحمن عبدالله مصطفى إبراهيم

12- علاء الدين عبدالله الشيمي

13- عماد يوسف إبراهيم التباع

14- مجدي السيد عبدالرحمن محرم

15- محمد السيد يحي السيد أنور

16- محمد عبدالرحمن علي عبدالعال

17- مصطفى خليل عبداللطيف

18- منى السيد السيد حبيب

19- هشام جابر محمد حسين 20- هيثم محمد محمد يوسف السبع

حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية

وشهدت الانتخابات حضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية، والمفوضين من قبل 26 لجنة نقابية بكافة محافظات الجمهورية، من الصباح الباكر، مشاركين في عرسهم الديمقراطي، حيث تنافس 3 مرشحين على منصب الرئيس، و 31 على منصب عضو مجلس الإدارة، وأجريت الانتخابات تحت إشراف القضاء ووزارة القوى العاملة، في جو ديمقراطي، يتسم بالشفافية والنزاهة.