سقوط حرامي «الشقق» والعيادات بالجيزة في أيدي الأمن

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، القبض على عاطل لسرقته 5 شقق وشركات وعيادات بأسلوب التسلق، واعترف المتهم بالتهم المنسوبة إليه وأرشد عن المسروقات، وجرى إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغات لقسم شطرة العجوزة بوقائع سرقة

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، عدة بلاغات بتعرض شقق وعيادات وشركات للسرقة، خاصة في شارع السودان بالعجوزة بمحافظة الجيزة، على يد مجهول.

تحديد المتهم بسرقة بعض الشقق السكنية

وبتكثيف التحريات توصل رجال المباحث بإشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى هوية المتهم، وتبيّن أنه مسجل خطر سبق اتهامه في قضايا سرقة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بسرقة أجهزة كهربائية وهواتف محمولة، وساعات يد، وأجهزة «لاب توب» من 5 شقق وعيادات وشركات بأسلوب التسلق، فأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وجرى إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.