تفاصيل تحرش مساعد طبيب شهير بسيدة في العجوزة: «كان بيعمل لها علاج طبيعي»

واقعة تحرش مخزية شهدتها منطقة العجوزة، بعدما تجرأ أحد مساعدي طبيب عظام شهير وتحرش بسيدة ثلاثينية خلال تلقيها للعلاج الطبيعي، فلم يحترم المكان الذي يأكل منه عيشا، ولا أن السيدة مريضة وتتلقى العلاج، وانتهك حرمة النظر لجسدها، بل ولامسها، فما كان من السيدة إلا أن صرخت ونهرت هذا الشيطان، ما دفعه للفرار من داخل العيادة.

عملية جراحية في فقرات الظهر

لم تتجاوز السيدة الـ35 من عمرها، وتعرضت لحادث أسفر عن إصابتها في فقرات الظهر، ما دفعها للذهاب على الفور لأحد المستشفيات، الذي أبلغها بضرورة إجراء عملية جراحية في ظهرها، لم تتردد كثيرا في إجراء العملية من أجل التخلص من آلام ظهرها الشنيعة ولتستطيع الحركة بسهولة ويسر.

جلسات علاج طبيعي بعد إجراء العملية

أجرت السيدة الثلاثينية، عملية جراحية بفقرات ظهرها على يد طبيب عظام شهير، ونصحها بعمل عدة جلسات للعلاج الطبيعي، وخلال ترددها على العيادة الخاصة، كانت هناك نظرات خبيثة مصوبة تجاهها وترصد جميع تحركاتها، وعندما سنحت له الفرصة لم يتردد في التحرش بالسيدة المصابة، فخلال عمل الجلسة لامس مساعد الطبيب البالغ من العمر 47 عاما، جسد السيدة، فصرخت واستغاثت بالطبيب بينما هرب المتهم من داخل العيادة على الفور خوفا من الإمساك به.

تفاصيل التحرش بالمريضة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة العجوزة، بلاغا من إحدى السيدات، يفيد باتهامها مساعد طبيب عظام شهير بالعجوزة، بملامسة أماكن حساسة في جسدها.

القبض على المتهم وحبسه 4 أيام

وتمكن رجال مباحث العجوزة من القبض على المتهم، وتم عرضه على النيابة العامة، وبمواجهته اعترف بارتكابها، لتصدر حكمها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.