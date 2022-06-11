لحظة سرقة ماسورة مياه بعين شمس.. المتهمين حاولوا يفكوها فانفجرت (فيديو)

عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية، مقطع فيديو قصير، يوثق لحظة محاولة سرقة 3 أشخاص لمحبس في ماسورة مياه بأحد شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة، وكانوا مستقلين تروسكيل.

المتهمون حاولوا فك محبس الماسورة فاندفعت المياه

ويُظهر الفيديو عدم تمكن الأشخاص الثلاثة من فك محبس الماسورة وتحريكه من مكانه لسرقته، وبعد فشلهم طَرَقَ أحدهم بقطعة حديد على الماسورة، الأمر الذي أدى لانفجارها، واندفاع المياه إلى الشارع بشكل غزير.

تحريات المباحث والقبض على مرتكبي الواقعة

وكان أجهزة الأمن ورجال المباحث بقسم شرطة عين شمس، أجروا التحريات حول الواقعة مستعينين بالتقنيات الحديثة، وجمعوا المعلومات التي مكنتهم من تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 أشخاص، استقلوا تروسيكل «دراجة نارية»، وحاولوا كسر ماسورة المياه خلال النهار شروعًا في سرقة محبسها.

اعترافات المتهمين بالسرقة

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهم، واستقلالهم دراجة نارية تروسيكل، قيادة المتهم الآخر ومستأجرة من أحد معارفه، وذلك خلال محاولة سرقة المحبس الخاص بالماسورة، بالاشتراك مع المتهم الهارب، إلا أنهم فوجئوا بتدفق المياه فهربوا سريعًا.

ضبط 260 طربة حشيش بحوزة متهم بالإسكندرية

وعلى صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 260 طربة لمخدر الحشيش، بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.