فيفي عبده ووفاء عامر وأشرف زكي يقدمون واجب العزاء في محسن علم الدين

حرص عدد من نجوم الفن، على تقديم واجب العزاء، في الراحل المنتج محسن علم الدين، إذ يقام العزاء حاليا، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتضم قائمة الفنانين، الذين قدموا واجب العزاء في المنتج محسن علم الدين، الفنان أشرف زكي وفيفي عبده ووفاء عامر والسيناريست محمد حفظي وعمرو محمود ياسين والمخرج عمر عبدالعزيز ومحمد العدل وخالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمنتج فاروق صبري.

وفاة محسن علم الدين

وغيب الموت المنتج محسن علم الدين، صباح الأحد الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية تطلبت نقله إلى العناية المركزة التي مكث بها ما يقرب من شهر قبل وفاته، إذ كان يعاني من مشاكل في الرئة أثرت على التنفس، وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني بعد إعلان الخبر.

وجرى تشييع جثمان المنتج السينمائي محسن علم الدين، ظهر الأحد الماضي، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

أبرز أعمال محسن علم الدين

يذكر أن المنتج محسن علم الدين، قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية؛ منها ياعزيزي كلنا لصوص، وآه يا بلد آه، وأبوالبنات، وأشياء ضد القانون وغيرها.