أصالة تشيد بالجمهور القطري بعد نجاح حفلها: «شكرا حبايبي وأهلي»

أعربت الفنانة أصالة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي في قطر، والذي رفع شعار كامل العدد.

أصالة تشيد بالجمهور القطري

ونشرت أصالة «سيشن» التصوير الذي صورتة قبل الحفل وعلقت عليها قائلًا: «حلوة الحفلة بقطر حلوة وكلها محبّة وصداقة وأخوّة، وطرنا وسلطنّا وفرحنا كلنا بتنفس الطّاقة بنفسّ الحلاوة بنفس الطيابه، شكرًا على هالليلة الله يعيدها مرّات ومرّات شكرًا حبايبي وأهلي في قطر».

أصالة تروج لحفلها في قطر

وقبل الحفل بأيام روجت أصالة للحفل من خلال فيديو نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «بقطر الوطن اللي عندي أهل فيه متل أهلي حناين طيبين راقيين بسطا، بينكم رح كون بها التاريخ نصنع ذكرياتنا الحلوة بليلة حيبقى صداها بروحنا ليالي جاية كتير، بكل الشوق والمحبة عم بستنى معكم الوقت اللي رح يجمعنا».

أصالة تعلن عن ألبومها الجديد

وأعلنت منذ أيام أصالة عبر حساباتها على «السوشيال ميديا» عن ألبومها الجديد قائلة: «بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت، عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق، بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شيء ممكن يشغلني عنّه، أنا بها الألبوم مُتحرّرة من جميع قيودي، غنّيت متلّ ما بحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات، وقرّبنا نخلص أدعوا لي».