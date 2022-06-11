أصالة تعبر عن سعادتها بحفل الكويت: «سلطنة.. والناس حلوين»

عبّرت الفنانة أصالة، عن سعادتها بأجواء الحفل الذي أحيته في الساعات الماضية بدولة الكويت، ووصفتها بأنَّها كانت مليئة بـ السلطنة، وقدمت من خلاله باقة من أجمل أغنياتها التي جمعت بين القديم والحديث، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

أصالة عن حفلها بالكويت: مليان دفا

وعلقت أصالة، على صور إطلالتها بالحفل عبر حسابها بـ«إنستجرام»، قائلة: «حفلة فيها دفا وفيها سلطنة وفيها حلاوة، وحلوين النّاس اللي فيها، الجوّ أمس كان جوّ».

وتفاعل معها عدد من متابعيها من خارج وداخل الوسط الفني من بينهم الفنانة روجينا التي وضعت عددًا من القلوب الحمراء، وعلقت ساندي بقولها: «القمر».

الحفل كامل العدد

وكانت تذاكر حفل أصالة بالكويت قد نفدت بالكامل، وأصبحت كاملة العدد بمجرد طرح التذاكر للبيع، حسب ما أعلنت شركة «روتانا» عبر حسابها على موقع انستجرام.

وكان هذا الحفل مقررًا إقامته شهر مايو الماضي، ولكن تم تأجيله حدادًا على روح سمو الشيخ خليفة زايد بن آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تستعد لطرح ألبوم غنائي باللهجة المصرية

وسبق ووعدت أصالة جمهورها بطرح ألبوم غنائي مصري، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، حيث كتبت قائلة: «بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت، عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق، بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه، أنا بهالألبوم مُتحرّره من جميع قيودي، غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات، وقرّبنا نخلص ادعوا لي.