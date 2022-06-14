أصالة عن حفلها بدولة قطر: «بستنى معكم الوقت اللي رح يجمعنا»

أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها لإحياء حفل غنائي كبير في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في السادس عشر من شهر يونيو الجاري.

أصالة عن قطر: نصنع ذكرياتنا الحلوة بليلة

ونشرت أصالة فيديو ترويجيا للحفل شكرت فيها أهل وسكان قطر، قائلة «بقطر الوطن اللي عندي أهل فيه متل أهلي حناين طيبين راقيين بسطا، بينكم رح كون بها التاريخ نصنع ذكرياتنا الحلوة بليلة حيبقى صداها بروحنا ليالي جاية كتير، بكل الشوق والمحبة عم بستنى معكم الوقت اللي رح يجمعنا».

أصالة تنتهي من تسجيل أغنية «الغلبان» من ألبومها

يذكر أن الفنانة أصالة سجلت آخر أغنية ضمن ألبومها المصري الجديد بعنوان «الغلبان»، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وشوّقت أصالة جمهورها إلى ألبومها المصري الجديد عبر «تويتر»، قائلة: «بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت، عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق، بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شيء ممكن يشغلني عنّه، أنا بها الألبوم مُتحرّرة من جميع قيودي، غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات، وقرّبنا نخلص ادعوا لي».

«شكرا» آخر الأغنيات المصرية لأصالة نصري

وكانت آخر أغنيات أصالة المصرية التي طرحتها، هي أغنية «شكرا»، التي علقت عليها قائلة: «أغنية شكرًا أنا عملتها للناس لأنه مش بس القرايب والأصحاب اللي بيقفوا جنب بعض، إنما الناس كمان بكل المحبة والدعم اللي عطوني إياه، واللي صرت أنا بشوفه على وجوههم في حفلاتي أو حتى وأنا ماشية في الشارع».