نفاد تذاكر حفل أصالة المقرر إقامته غدا في الكويت

أعلنت شركة روتانا، عبر صفحتها على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام نفاذ تذاكر حفل أصالة والمقرر أقامته غدا الجمعة.

وكان هذا الحفل من المقرر إقامته الشهر الماضي، لكن تم تأجيله بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

تأجيل حفل أصالة في الكويت

كانت أصالة أعلنت، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تأجيل حفلها الغنائي قائلة: «احتراماً وتقديراً لأهلي في الإمارات قرّرنا تأجيل الحفل لموعد آخر، رحم الله قائد الإمارات وكلّ التّعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحّة التّامّه، ليكملوا مسيرة النّجاح والتًقدم، رحم الله سموّ الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان».

كما قدّمت أصالة نعي للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة قائلة في منشور لها عبر «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أنفسنا وأحبتنا في الإمارات قيادة وشعبا كريماً طيّباً خلوقاً حنونًا في وفاة سمو الشيخ خليفة بن زايد، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنّاته آمين يارب العالمين».

أصالة تعلن عن ألبومها القادم

وكشفت المطربة أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، عن ألبومها القادم والذي سيكون باللهجة المصرية حيت روجت له أصابة قائلة: «بوعدكم بألبوم مصري منّ أحلى ماعملت.. عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق.. بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شي ممكن يشغلني عنّه.. أنا بهالألبوم مُتحرّره من جميع قيودي.. غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات.. وقرّبنا نخلص ادعوا لي».

حفل أصالة في دبي

وأحيت المطربة أصالة منذ أيام حفلا غنائيا ضخما في دبي، والذي رفع شعار كامل العدد، وتألقت خلال الحفل وغنت عددا كبيرا من أغانيها القديمة والجديدة، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، كما حرصت أصالة الحضور إلى الحفل مصطحبة نجلها الاكبر وزوجها فايق حسن.