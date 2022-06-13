أصالة تنتهي من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد «أنا حرة»

انتهت الفنانة السورية أصالة نصري مؤخرا من تسجيل جميع أغنيات ألبومها الجديد، التي من المقرر طرحها تباعا خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصدر مقرب من أصالة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنه من المقرر طرح الألبوم تحت عنوان «أنا حرة».

يذكر أن أصالة شوقت جمهورها لألبومها المصري الجديد عبر تويتر، قائلة: «بوعدكم بألبوم مصري من أحلى ما عملت، عشت معه وإله كلّ الوقت الطّويل اللي مرق، بعدت عنّ ولادي ورفقاتي وتركت كلّ شيء ممكن يشغلني عنّه، أنا بهاالألبوم مُتحرّرة من جميع قيودي، غنّيت متلّ مابحلمّ وعدت الغُنا مرّات ومرّات، وقرّبنا نخلص ادعوا لي».

أصالة تنتهي من تسجيل أغنية الغلبان

وجاءت آخر أغنيات أصالة التي سجلتها ضمن ألبومها المصري الجديد بعنوان «الغلبان»، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وأحيث أصالة مؤخرا حفلا غنائيا فى دولة الكويت، وقدمت خلاله مجموعة كبيرة من أهم وأشهر أغنياتها الخليجية المعروفة.

وعلقت أصالة على صور إطلالتها بالحفل عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «حفلة فيها دفا وسلطنة وحلاوة، وحلوين النّاس اللي فيها».

شكرا.. آخر أغنيات أصالة المصرية

وكانت آخر أغنيات أصالة المصرية التي طرحتها، هي أغنية «شكرا»، التي علقت عليها قائلة: «أغنية شكرًا أنا عملتها للناس لأنه مش بس القرايب والأصحاب اللي بيقفوا جنب بعض، إنما الناس كمان بكل المحبة والدعم اللي عطوني إياه، واللي صرت أنا بشوفه على وجوههم في حفلاتي أو حتى وأنا ماشية في الشارع».