طبيب: التطور الحركي للطفل يبدأ من الشهر الثالث

قال الدكتور محمد رفعت طبيب أطفال، إن المشي هو مهارة من المهارات الحركية، وجزء من عملية تسمى تطوير النشاط الحركي، لافتًا إلى أن التطور الحركي عملية معقدة وتعتمد على عدة أشياء ليس فقط الرغبة.

الفرق بين المشي والكلام

وفرق رفعت في حوار مع الإعلامية فاطمة مصطفى على راديو 9090، بين المشي والكلام، مشيرًا إلى أن الكلام لا يحتاج لمجهود إلا مجهود عقلي ومجهود لغوي يقوم به اللسان، أما المشي فيعتبر عملية معقدة لا تعتمد على الرغبة، بل لا بُد وأن يكون جسم الطفل في حالة تساعده على المشي، مشيرًا إلى أن الوقوف والمشي يحتاجون إلى القدرة.

محاولات للحركة في عمر 3 أشهر

وأضاف طبيب الأطفال أن التطور الحركي عند الطفل يبدأ من الشهر الثالث أو الشهر الرابع، من خلال محاولات الطفل أثناء نومه على السرير أو أثناء تغيير ملابسه لرفعه كتفه أو محاولة اللف، لافتًا إلى عدم نجاح هذه المحاولات في هذه الفترة المبكرة من عمر الطفل.

صلب الرأس والقدرة على اللف مؤشرين مهمين على التطور الحركي للطفل

ولفت رفعت إلى أن حركة الدوران أو لف الطفل لنفسه أو قدرته على قلب نفسه من جنب إلى جنب، تعتبر بداية جيدة جدًا لتنمية مهارات التطور الحركي، مشيرًا إلى أن الدوران هو ثاني مؤشر لهذا التطور متابعًا أن التطور الأول هو قدرة الطفل على صلب رأسه، إذ أن الطفل في شهوره الأولى لا يتمكن من صلب رأسه عند حمله.

اكتساب مهارة الجلوس بداية من الشهر السادس

وأكد طبيب الأطفال أنه من المؤشرات المهمة للتطور الحركي قدرة الطفل على الجلوس، والتي يبدأ في اكتسابها بداية من الشهر السادس، مشيرًا إلى وجود فرق بين القدرة على الجلوس، والقدرة على حفظ التوازن أثناء الجلوس، لافتًا إلى أن عدم حفظ الطفل لتوازنه أثناء الجلوس هو أمر طبيعي، حيث يقوم الطفل بالميل إلى الأمام أو إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، موضحًا أن حفظ التوازن أثناء الجلوس يستغرق وقت يصل إلى بلوغ الطفل شهره الثامن.

الزحف ليس من علامات التطور الحركي للطفل

وأشار رفعت إلى أنه ليس من الضروري أن يزحف الأطفال قبل المشي، لافتًا إلى أن الزحف ليس من العلامات الأساسية للتطور الحركي للطفل، وهناك أطفال يزحفون على بطنهم، وآخرين يزحفون على أيديهم وأرجلهم، وبعضهم يزحف على المقعدة، وبعضهم لا يزحف على الإطلاق، موضحًا أن الطفل الذي لا يزحف لا يعد طفل متأخرًا لأن الزحف ليس من علامات التطور الحركي، ويعتبر فقط أن الطفل تجاوز خطوة من الخطوات.

طريقة تعليم الطفل الوقوف تمهيدًا لتعليمه المشي

وتابع طبيب الأطفال أن محاولات وقوف الطفل تبدأ مع نهاية الشهر التاسع، من خلال حمل الطفل من منطقة تحت الإبط، مع الحرص على ملامسة رجله للأرض، مشيرًا إلى محاولة الآباء مساعدة الطفل على الوقوف بداية من الشهر العاشر أو الشهر الحادي عشر، مع الحرص على أن يكون أحد الوالدين مساندًا له لأن الطفل بهذه المرحلة لا يستطيع الوقوف طويلًا.

إمكانية وقوف الطفل مسنودًا

ونوه رفعت على قدرة الطفل على الوقوف مسنودًا على كرسي أو على أحد الوالدين قرب نهاية عامه الأول، مع إمكانية نقل خطوة لليمين أو إلى الشمال خلال هذه المرحلة من العمر، وليس للأمام أو إلى الوراء، مفرقًا بين بداية تفعيل المهارة لدى الطفل وبين إتقانها.

اكتساب المشي للطفل يبدأ من عمر العام

وأوضح طبيب الأطفال أن بداية مهارة المشي تبدأ من عمر عام وحتى عام ونصف، مشيرًا إلى إمكانية مشي الطفل خطوة أو خطوتين بمساعدة الأبوين، أو أن ينقل خطوة أو خطوتين دون وقوع بهذه المرحلة.