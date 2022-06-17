خبير مصرفي: أمريكا تهدم المعبد على رأس العالم أجمع

علق الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح على قرار رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، لافتًا إلى أن التغير في سعر الصرف يكون لحظيًا، وأسعار العملات تتغير عدة مرات خلال اليوم الواحد، مشيرًا إلى أن الأسبوع الماضي ارتفع الدولار أمام اليورو وانخفض أمامه الجنيه الاسترليني والين والياباني، مشددًا على أن الاستثناء الوحيد لهذه الانخفاضات كان أمام الروبل الروسي الذي صعد أمام الدولار بنسبة 8.5%.

الولايات المتحدة تهدم المعبد على رأس العالم أجمع

وأوضح أبوالفتوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن كثير من المحللين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية تهدم المعبد على رأس العالم أجمع، ولا يهمها إلا مصلحتها، نظرًا لأن الدولار عملة التعاملات النقدية الدولية وعملة الاحتياطي النقدي الأجنبي في معظم دول العالم.

العالم يمر بأزمتين كبيرتين

وأشار إلى وضع الدولار عالميًا، وهو أنه عملة تعاملات رئيسية وعملة احتياطي نقدي وكل العالم مرتبط بما يحدث في الدولار، مشددًا على أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل الدولار كعملة رئيسية للعالم أجمع، لافتًا إلى أن العالم يمر بأزمتين كبيرتين هما أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ومثل هذه الأزمات تجعل الرؤية ضبابية تمامًا.