«المركزي» يعلن أسعار العملات: انخفاض اليورو والإسترليني أمام الدولار

سجل مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعًا غير مسبوقًا خلال الفترة من 3 يونيو إلى 10 يونيو الجاري، ليقفز بنسبة 1.97%، متداولًا عند أعلى مستوى له في شهر خلال جلسة الجمعة الماضية، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

«المركزي المصري»: التوقعات برفع أسعار الفائدة دفعت الدولار للصعود

وأضافت النشرة الأسبوعية للمركزي، والخاصة بأبرز تطورات الأسواق العالمية والمؤشرات، أنَّ ارتفاع الدولار الأمريكي على خلفية توقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بعد زيادة في أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو الماضي، بشكل غير متوقع، والتي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا.

وأفادت النشرة: «دفعت مستويات التضخم غير المسبوقة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التوقع بقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بوتيرة أكثر قوة، قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ما دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع، وبالتالي صعود الدولار».

اليورو يتراجع 1.87%.. والعملة الخضراء السبب

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، هبوطًا بنسبة 1.87%، ليخسر بشكل رئيسي خلال تداولات الخميس والجمعة على خلفية قوة الدولار وتأجج المخاوف حول قدرة «المركزي الأوروبي» على وضع خطة محكمة لمواجهة تفكك السوق، وعدم قدرته على المضي قدمًا في سياسة التشديد الكمي بعد تدهور توقعات النمو.

«الإسترليني» يهبط بـ1.39%.. وسط موجه من التباطؤ والركود متوقعة

كذلك، انخفضت العملة الإنجليزية، الجنيه الاسترليني، بنسبة 1.39% على خلفية ارتفاع الدولار، ومع ظهور علامات من سوق العقارات في بريطانيا تشير إلى التباطؤ ما يزيد من تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد.

تجدر الإشارة إلى أن العملة ارتفعت خلال أول يومين من تداولات الأسبوع، مدفوعة بالانتصار الذي حققه بوريس جونسون، ما بث بعض الطمأنينة للأسواق بسبب استمرارية سياسات الحكومة الحالية.

الين الياباني يهبط بـ2.63%.. مغلقًا عند أدنى مستوياته منذ 20 عاما

وانخفض الين الياباني بنسبة 2.63%، ليغلق عند أقل مستوى له خلال 20 عامًا، بعد أن تعهد بنك اليابان بالحفاظ على سياساته التيسيرية، وسط توجه البنوك المركزية العالمية، من بينها أكبر 10 اقتصادات، بتشديد السياسة النقدية.

وكان محافظ البنك الياباني، كورودا، صرَّح بأنَّ شعبه -مؤكدا- لم يكن في وضع يستدعي تشديد للسياسة النقدية، مضيفا أنَّه «كلما كان الين أضعف كان تأثير ذلك إيجابي على الاقتصاد».

الروبل الروسي يغرد خارج السرب ويقفز 8.89%

وتتجه الأنظار إلى العملة الروسية، الروبل، والتي سجلت صعودا بمقدار 8.89%، لتكون بذلك الرابح الوحيد خلال أسبوع دامي لسوق العملات.

وارتفع الروبل بشكل كبير وسط ضغوط قيام البنك المركزي الروسي بخفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، إلا أنَّ استمراره في تلقي الدعم من توازن الواردات والصادرات، خاصة أنَّ الأخيرة عززتها التدفقات القوية من مبيعات النفط.

ووفقا لما ذكرته وزارة المالية الروسية، فإنَّ شركات التصدير لم تعد مضطرة إلى تحويل أرباحها من سوق الصرف الأجنبي، ما يعزز فكرة أنَّ الروبل يُتداول في منطقة آمنة.