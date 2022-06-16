بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان وشقيقه للتعامل في الدولار بالمخالفة للقانون

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام، ونيابة الأموال العامة ضد محمد رمضان وشقيقه، للتعامل في الدولار الأمريكي بالمخالفة للقانون.

مضمون البلاغ

وجاء فى البلاغ: في الوقت الذي يشهد العالم أجمع ظروفا اقتصادية صعبة، بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية، ومن قبلها جائحة كورونا التي تأثر الاقتصاد المصري بها تأثرا مباشرا شديدا، ما حدا بالدولة المصرية وقيادتها الحكيمة، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات للحفاظ على الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري، ومنع صنوف المضاربة علي الدولار، يطل علينا فجأة محمد رمضان وشقيقه، داخل إحدى الطائرات الخاصة، بفيديو عبثي، تمت إذاعته على جميع المواقع، يظهر فيه شقيق رمضان، يقوم بعد دولارات بطريقة استفزازية، مع تعليق من محمد رمضان قائلاً: (هواية أخويا المفضلة).

حيازة دولارات دون سند

وأضاف صبري أن «هذا التصرف فضلاً عن مشاكله من انعدام المسئولية، تجاه أحد أهم قضايا الوطن في الوقت الحالي، وهي المشكلة الاقتصادية، ظهر من الفيديو ارتكاب محمد رمضان وشقيقه، جريمة حيازة وتداول الدولار الأمريكي، دون وجود سند أو مبرر لذلك».

وتابع "صبري" أن هذا الفيديو داخل طائرة خاصة، لا نعلم من خلاله إذا كان الطائرة تحلق في طريقها إلي خارج البلاد أم إلي داخل البلاد، وهل تم إثبات الدولار على جوازات السفر الخاصة بهما خروجا أو دخولا؟ وتم التصريح لهم بالحيازة.

واختتم صبري بلاغه ملتمساً التحقيق فيما ورد ببلاغه، وإحالة محمد رمضان وشقيقه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.