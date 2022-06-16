خبير: توقعات باتجاه المستثمرين إلى الدولار وانخفاض أسعار الذهب

قال الدكتور محمد العرفي الخبير الاقتصادي، إن أسواق الذهب تشهد في الوقت الحالي ارتفاعا مؤقتا ولكن من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى معدلات منخفضة بشكل كبير، خاصة عقب تحرك أسعار الفائدة في غالبية البنوك العالمية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المستثمر في الوقت الحالي ينتظر فقط تحريك أسعار الفائدة في عدد من البنوك على مستوى العالم، وهو ما حدث في بنك إنجلترا وعدد من البنوك الكبرى خلال أمس واليوم عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بواقع 0.75% نقطة أساس.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بيع جماعي للذهب من عدد كبير من المستثمرين، وذلك عقب ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات كبرى وهو ما يزيد قيمة الدولار كاستثمار.

وأوضح أن الفائدة البنكية على الدولار منذ وقت قريب كانت بالسالب، حيث لم يكن المستثمر مستفيدا من أي أموال من خلال الاحتفاظ بالدولار، وكان المستثمر الأجنبي عندما يضع مليون دولار في أي وعاء بنكي، يقوم بدفع حوالي من 1 إلى 2 % بالسالب على هذه المدخرات ولم يستفد بأي فائدة.

وأوضح أنه في الوقت الحالي يحدث العكس تماما حيث أنه مع تحرك الفائدة بشكل كبير خلال الفترة الماضية أعطى فرصة استثماريه في الأوعية البنكية مضمونة بعائد مضمون له، وذلك على العكس من المضاربات في الذهب وغيره من الاوعية الاستثمارية الأخرى.

ولفت إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيقوم الكثير من المستثمرين ببيع كميات الذهب ووضع استثمارات في الاوعية البنكية، وذلك لأن المستثمر يفكر في الأساس وفي المقام الأول في الربح.

أسعار الفائدة على الدولار ارتفعت إلى 3.5%

وأوضح أنه خلال 6 أسابيع ماضية ارتفعت قيمة الفائدة على الدولار من سالب 1% إلى 3.5%، وهو ما يجعله مكسب مضمون للمستثمرين خلال الفترة الحالية خاصة وأن المستثمر يفكر في المكسب السريع والبعيد عن المضاربات.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد هروب رأس المال من معظم الدول الي الولايات المتحدة وذلك سبب ترك الأوعية الادخارية الأخرى والذهاب إلى الدولار.