الدولار الأمريكي يستعيد قوته ويواصل الصعود حتى يونيو 2023 بعد رفع الفائدة

تشير توقعات المحللين والخبراء الاقتصاديين في «تريدينج إيكونوميكس»، إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي سيواصل الصعود حتى نهاية يونيو 2022، ويصل إلى مستوى 109.38 نقطة.

ووفقا لمزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، استعاد مؤشر الدولار الأمريكي استقراره ليتداول بالقرب من مستوى 105 نقطة خلال صباح اليوم الخميس 16 يونيو 2022، على خلفية إعلان الاحتياطي الفيدرالي أمس برفع سعر الفائدة بنحو 0.75%، والذي كان متوقعا على نطاق كبير.

الاحتياطي الفيدرالي يرفع الفائدة 0.75%

كان مؤشر الدولار، شهد تراجعا كبير، ليهبط عن أعلى مستوياته منذ 20 عاما خلال تداولات الجلسة السابقة لقرار الفيدرالي الذي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الأكبر منذ عام 1994.

ويسعى البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة على الدولار بهدف كبح حماح التضخم المرتفع، والذي لم تشهده الولايات المتحدة منذ أكثر من 4 عقود، حيث صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بأن زيادة بمقدار 50 إلى 75 نقطة أساس «تبدو مرجحة جدًا» خلال اجتماعه المقبل في يوليو 2022، كما هو مخطط، مع تأكيده أنه «لا يتوقع أن تكون التحركات بهذا المقدار أمر شائع الحدوث، بل استثنائي».

بيانات أسعار المستهلك الأمريكي السبب وراء زيادة أسعار الفائدة

جاءت الزيادة الحادة لأسعار الفائدة على الدولار، على خلفية بيانات تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع ليسجل 8.6% في مايو 2022، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 4 عقود.

تاريخيا، سجل مؤشر الدولار الأمريكي أعلى مستوى له على الإطلاق، في شهر فبراير عام 1985، حيث وصل إلى مستوى 164.72 نقطة، فيما تشير توقعات الخبراء والمحللين بتريدينج إيكونوميكس، إلى مواصلته الصعود ليصل إلى 106.35 نقطة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لتوقعات أسعار الدولار خلال عام، فهي تشير إلى احتمالية وصوله إلى مستويات أعلى أيضا، ليتداول قرب 109.38 نقطة بنهاية نصف العام الأول من 2023.