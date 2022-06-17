خبير مصرفي: أتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر

علق الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح على المشهد النقدي في العالم أجمع حاليًا، مشيرًا إلى أن أكثر التوقعات التي تصدر من المؤسسات الدولية يتم اعادة النظر فيها وتعديلها، نظرًا لضبابية المشهد، لافتًا إلى أن الروبل الروسي «فلت» من قبضة الدولار، وأن روسيا استطاعت أن تجعل لعملتها قيمة.

الجزء الأكبر من محافظ المستثمرين الأجانب خرج بالفعل

وشدد «أبوالفتوح» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»على تأثر الاقتصاد المصري بما يحدث في العالم، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بتثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي المصري، نظرًا لأن الخوف من خروج المستثمرين من استثمارات أذون الخزانة المصرية أصبح أقل أهمية لأن الجزء الأكبر من محافظ المستثمرين الأجانب خرج بالفعل خلال الشهور الماضية.

وأكد الخبير المصرفي، أن نسبة التضخم في مصر ارتفعت لكن بشكل أقل من المتوقع حيث وصلت لـ13.5% وبالتالي سيناريو تثبيت سعر الفائدة هو الأقرب.

وأشار إلى أن الواردات ستكون أكثر كلفة، متوقعًا ارتفاع الدولار بسبب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة سترفع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية وأمام الجنيه المصري وستكون الواردات أكثر كلفة.