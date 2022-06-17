الأولى على «الإعدادية الأزهرية»: حفظ القرآن وعدم استخدام الإنترنت سر تفوقي

عاشت قرية «دراجيل»، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، حالة من السعادة الكبيرة لحصول الطالبة آية عادل فتح الله عرب، على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بينما أطلقت أسرتها الزغاريد احتفالا بحصولها على 100% في مجموع الشهادة الإعدادية الأزهرية.

سبب تفوق «آية» وحصولها على المركز الأول

وقالت «آية»، إن رئيس الكنترول في المنطقة الأزهرية بـ المنوفية هو أول من أبلغها بحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، مضيفة أن سبب تفوقها هو حفظ القرآن الكريم ومذاكرة الدروس أولا بأول، فضلا عن شرح والدتها «المعلمة في الأزهر» بعض المواد لها.

الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية: كنت اتصفح الإنترنت نصف ساعة يوميا

أضافت الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية، أنها كانت تتصفح الإنترنت نصف ساعة في اليوم فقط لمتابعة الأخبار والحديث مع والدها الذي يعمل في الخارج، موضحة أن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير «مضيعة للوقت».

وأشارت إلى أن أسرتها هي سبب تفوقها في الشهادة الإعدادية الأزهرية، وأن والدها كان دائم الاتصال بها للاطمئنان عليها وتحفيزها على المذاكرة، وأن والدتها كانت تلبي احتياجاتها وتشرح لها المواد الشرعية.

وتابعت «آية»، أنها أتمت حفظ القرآن الكريم العام الماضي، حيث بدأت في الحفظ منذ أن كانت في المرحلة الابتدائية، إلا أنها تعثرت في الحفظ عقب التحويل من الأزهر إلى التعليم العام، لكنها صممت على الالتحاق بالأزهر مرة أخرى لحفظ القرآن.