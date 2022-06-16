أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الإعدادية في الإسماعيلية.. تفوق الطالبات

أعلنت منطقة الإسماعيلية الأزهرية في الإسماعيلية، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الأزهرية الإعدادية على مستوى محافظة الإسماعيلية، وكذلك أسماء العشرة الأوئل في العام الدراسي 2021-2022.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في الإسماعيلية

وحصل الطالب معاذ أحمد رمضان حسينى، بمعهد تل البلد الإعدادي بنون، على المركز الأول في الشهادة الإعدادية الأزهرية بمجموع 489 بنسبة نجاح 99.80%، وحصلت أسماء سمير السيد محمد، على المركز الثانى بمعهد العوايضة الإعدادي فتيات بمجموع 486.5 بنسبة 99.29%، والطالبة منة الله مصطفى حسنى محمد، علي المركز الثالث بمعهد التل الكبير الإعدادى فتيات، بمجموع 485.5 بنسبة 99.08%، وحصلت الطالبة مى على محمد أحمد، على المركز الرابع بمعهد فتيات آل نوح المنوذجى، بمجموع 485 بنسبة 98.98%، وحصلت الطالبة الاء محمود رمضان عبد الهادى علي المركز الخامس من معهد التل الكبير الإعدادى فتيات، بمجموع 484.5 بنسبة 98.88%.

تفوق الطالبات

وفي المركز الخامس مكرر حصلت الطالبة أميرة سليمان محمد سليمان، بمعهد فتيات القرين الجديدة الإعدادى، بمجموع 484.5 بنسبة 98.88%، وحصلت إيمان عبد الرحمن رمضان مرسى، علي المركز السابع بمعهد التل الكبير الإعدادى فتياتـ بمجموع 484 بنسبة 98.78%، وحصل عبد الله محمد سعيد محمد حسن، في المركز الثامن بمعهد آل نوح النموذجى الإعدادى بنين، بمجموع 483.5 بنسبة 98.67%، وحصل عبد الرحمن مصطفى على مصطفى، في المركز الثامن مكرر بمعهد تل البلد الإعدادى بنون بمجموع 483.5 بنسبة 98.67%، وحصلت حبيبة موسى عبد الرحمن محمد، في المركز العاشر، بمعهد التل الكبير الإعدادى فتيات، بمجموع 482 بنسبة 98.37%.