أسماء أوائل الشهادة الأزهرية الابتدائية في الإسماعيلية.. تفوق الطالبات

أعلنت منطقة الإسماعيلية الأزهرية في الإسماعيلية، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الأزهرية الابتدائية والإعدادية على مستوى محافظة الإسماعيلية، وكذلك أسماء العشر الأوئل في العام الدراسي 2021-2022.

تفوق ملحوظ للطالبات

وحصلت على المركز الأول في الشهادة الابتدائية الطالبة جمالة عمرو سمير السيد، في معهد عمر عبد العزيز المنوذجي، بمجموع 547.5 درجة، وبنسبة 99.5%، والمركز الثاني منة محمد منصور عرفات، في معهد البكارشة الابتدائي بمجموع 539 درجة، بنسبة 98%، والمركز الثالث أبو بكر أحمد محمود حراجي، في معهد عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، بمجموع 537.5، وبنسبة 97.7%، وفي المركز الرابع محمد علي عبد الله عبد الوارث، من معهد عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، بمجموع 536 بنسبة 97.5، وفي المركز الخامس جنى أسامة محمد لبيب أحمد، في معهد فتيات عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، بمجموع 535 بنسبة 97.5%.

الفتيات يحصدن المراكز الأولى

وحصلت علي المركز الخامس مكرر الطالبة ملك محمد إبراهيم محمد، في معهد فتيات عمر عبد العزيز المنوذجى الابتدائي، بمجموع 535 بنسبة 97.3%، وحصلت أسماء حسن مصطفى أحمد، من معهد تل ثمود الابتدائي، علي المركز الخامس مكرر بمجموع 535 بنسبة 97.3%، وحصلت الطالبة ندى وليد محمد عبد الحميد، من معهد البكارشة الابتدائي، علي المركز الخامس مكرر بمجموع 535 بنسبة 97.3%، وحصل الطالب عبد الله ياسر محمد فؤاد، من معهد آل نوح الابتدائى النموذجى علي المركز التاسع بمجموع 534 بنسبة 97.1%، وحصل الطالب مازن أحمد محمد عبد العزيز من معهد حسن أفندى الابتدائى علي المركز العاشر بمجموع 533.5 درجة.