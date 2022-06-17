نائبة فرنسية: «الأقباط في مصر لا يشعرون بأي تمييز أو قهر»

أكدت النائبة إيميليا لاكرافي رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية أنها كرئيسة لمجموعة عمل أبحاث ودراسات عن مسيحي الشرق والأقليات بالجمعية الوطنية الفرنسية زارت مصر لمناقشة هذا الموضوع، وزارت دول أخرى مثل العراق والأردن، لافتًة إلى أنها تردد دائمًا أنها لم تجد داخل مصر أو خارجها أي قبطي يشعر بالقهر.

الحامي الأول للأقباط في مصر هو السيسي

وأوضحت «لاكرافي» خلال لقاء خاص مع برنامج «مساء dmc»، المٌذاع عبر فضائية «dmc» أن هناك بعض زملائها كان يقول إن مسيحيي مصر مضطهدين ولكن هؤلاء شعروا بالإحباط حينما رأو حسن معاملة الأقباط في مصر، وكيفية معاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأقباط.

وأشارت رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الفرنسية أنه من خلال عملها ضمن مجموعة الأبحاث والدراسات في فرنسا وجدوا أن الحامي الأول للأقباط في مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنه أول رئيس يدخل كنيسة.

الحوادث تقع في فرنسا نفسها

ولفتت لاحتمالات وقوع بعض الحوادث الفردية هنا وهناك، مؤكدة أن ذلك يحدث في فرنسا نفسها وأي مكان في العالم ،مضيفة إلى أن الأقباط الذين قابلتهم في مصر لا يشعروا بالقهر مشيرة أنها تقابلت مع بعض الوزراء الأقباط وهم مصريين أولًا مضيفة «الأقباط في مصر لا يشعروا بأي تمييز أو قهر».