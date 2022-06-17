وفاء عامر: «فخورة بتاريخي.. ومشواري الفني يشبه مسيرة محمد صلاح»

أعربت الفنانة وفاء عامر فخرها بمسيرتها الفنية بداية من أدوارها في مهنة الكومبارس وصولًا للبطولة قائلة: «من دور بيتقال عليه كومبارس وأنا بفخر بتاريخي إني عملت مشهد واتنين وتلات مشاهد، وده مش عيب وده وسام على صدري وبحس قد إيه تعبت ومشيت بالراحة، وعملت مشهد واتنين لحد ما عملت بطولة وده طعمه جميل جدًا»

«أنا مشيت من أحد الاعمال الكبيرة»

وأوضحت وفاء عامر خلال لقاء مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنها تحب لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح مثنية على اصراره، مضيفة: «بيعجبني في محمد صلاح اصراره وبحس ان فيا كتير قوي من قصة كفاح صلاح وصلاح مشي من النادي وقالوا مينفعش وكان في أحد الاندية الكبيرة وانا مشيت من احد الاعمال الكبيرة وقالوا لي مش هتشتغلي وكان مسلسل بوابة الحلواني».

وتحدثت وفاء عامر عن كواليس رفض مشاركتها في مسلسل «ليالي الحلمية»: «وكنت روحت بشنطة هدومي ومشيت ومشاني منه المنتج الفني وهو شاف ان بعض ما روحت اسكندرية ومش عايزة اقولك روحت بيتنا مشي والمنتج الفني قال لا مش هتشتغلي والأستاذ عبدالشافي عبدالقدوس مساعد المخرج قالي يا بنتي هتبقى نجمة وخيرها في غيرها»، مضيفة «بقول للعيال الصغيرة انتوا مشفتوش حاجة واحنا شفنا اللي محدش شفناه».