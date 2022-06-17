شعراوي: تمويل 3189 مشروعا صغيرا باستثمارات قدرها 36,6 مليون جنيه

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية وافق مؤخرا على تمويل 437 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر باستثمارات 4,9 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما وافق الصندوق على تمويله 3189 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر منذ بداية العام المالي الجاري في يوليو 2021 وحتى الآن، بإجمالي قروض 31 مليون جنيه، إضافة إلى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين، بجملة استثمارات بلغت 36,6 مليون جنيه، وذلك في ضوء بحث الكثير من الشباب والمرأة خاصة المعيلة في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً عن مصادر تمويل آمنة وميسرة لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

طلبات المواطنين

وأشار الوزير الى أن التمويل الإضافي الذي وافقت عليه وزارة المالية مؤخرا بناءً على طلب الوزارة لتعزيز القدرة المالية لصندوق التنمية المحلية، قارب على الانتهاء، وذلك بعد إقراض مخصصات الصندوق المدرجة في خطة العام المالي الحالي وقدرها 15 مليون جنيه في أقل من 6 أشهر، لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين في القرى والاستفادة من المزايا الممنوحة لقروض الصندوق لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

المنيا تحتل المركز الأول

وأشار اللواء شعراوي إلى تنوع مشروعات الصندوق في عدة مجالات منها الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف والأسمدة والغلال واللحوم البيضاء والصناعات البيئية والمنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته، لافتا الى أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق في تمويل المشروعات، حيث نفذت 755 مشروعاً باستثمارات تجاوزت 6,2 مل جنيه، تلتها محافظة الدقهلية بعدد مشروعات بلغ 471 مشروعًا بإجمالي استثمارات 5,9 مليون جنيه، و سوهاج بعدد 247 مشروعًا باستثمارات 2,5 مليون جنيه ، ومحافظة بنى سويف 217 مشروعاً باستثمارات 3,7 مليون جنيه ، ثم محافظة الفيوم بـ 203 مشروعات واستثمارات 2,3 مليون جنيه.

وأوضح الوزير أن المشروعات التي نفذتها المرأة بلغت 2144 مشروعاً بنسبة تزيد على 67 % من إجمالي المشروعات، وبلغت نسبة المشروعات المنفذة للمرأة 100% في محافظة الإسماعيلية، وتجاوزت النسبة 75% في محافظات سوهاج والجيزة و الوادي الجديد وقنا وشمال سيناء.

طلبات الحصول على قرض

وطالب شعراوي الراغبين في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية بالتوجه الى مقر الوحدة المحلية التي يقيم فيها وفقا لبطاقة الرقم القومي على أن تكون بطاقة الرقم القومي الخاصة بطالب القرض سارية وتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عاما مع توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع ويقدم الطلب للوحدة المحلية التابع إليها موضحًا أن الصندوق يقوم بعمل دراسة الجدوى مجاناً ويقدم للمقترض فترة سماح تعادل دورة إنتاج أو تشغيل كاملة للمشروع ويقرض الصندوق متحدى الإعاقة والمتحررين من الأمية بمصاريف إقراض 4% فقط بدلاً من 6% لباقي المشروعات .

وأضاف أن الصندوق هو أحد أذرع الوزارة التي تساعد في دعم التنمية الاقتصادية بالقرى والنجوع بمنح قروض ميسرة والترويج لإقامة مشروعات صغيرة تعتمد على موارد البيئة المحلية للمساهمة في زيادة دخل الأسرة الريفية والحد من مشكلة البطالة.