الجمهور يهاجم بدرية طلبة ويطالب بالتحقيق معها: ترويع الناس جريمة

أثارت الفنانة بدرية طلبة جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما زعمت محاولة اختطاف ابنة شقيقها في وسائل المواصلات، بعد وخزها بـ«دبوس» في الجلد، ما تسبب في الهجوم عليها من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الجمهور يتهم الفنانة بالكذب

وتلقت بدرية طلبة اتهامات واسعة من قبل الجمهور، إذ اتهمها البعض بالكذب وخلق روايات بشأن تصدر «التريند» ولفت الأنظار، وطالب أحد المتابعين بضرورة التحقيق معها، قائلًا إنّ: «ترويع الناس مش من الدين، ويُعاقب عليه القانون».

متابع لـ بدرية طلبة: «كفاية شائعات»

وقال أحد المتابعين: «كفاية شائعات يا بدرية، ورعب للناس وخلاص، أهل الطب قالوا مستحيل.. ولا أنتم عاوزين تفهموا في كل حاجة وخلاص.. مش كفاية الفن».

وكذّب متابع رواية الفنانة بدرية طلبة، كونها استشهدت بصورة أرشيفية مُدعية أنها تعود لابنة شقيقها، قائلًا: «حضرتك نزلتي صورة بقالها أسبوع، وكمان شكة مكان سحب العينة من الوريد في معمل يبقى الناس هتصدق إزاي!!.. على الأقل صوري البنت».

متابع: الصورة دي شوفناها على «فيسبوك» من 10 أيام

وأضاف أحد المتابعين: «الصورة دي إحنا شوفناها على فيس بوك من حوالي 10 أيام.. أنتي إزاي بتقولي إن دي بنت أخوكي.. لو كنتي واثقة من نفسك مش هتمسحي البوست».

وأبدت إحدى المتابعات، دهشتها من تصرف بدرية طلبة، موضحة أنّه إذا صدقت روايتها، فيجب عليها اتخاذ أي إجراء قانوني، قائلة: «طب ما تبلغي الشرطة بدل البوستات دي.. محدش على الفيسبوك هيفيدك بالعكس».