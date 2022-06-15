بدرية طلبة تحذف منشورها بشأن محاولة اختطاف ابنة شقيقها بـ«شكة الدبوس»

حذفت الفنانة بدرية طلبة، المنشور الذي كتبته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن محاولة اختطاف ابنة شقيقها، بتخديرها من خلال «شكة» بداخل جلدها، وذلك بسبب الانتقادات التي تعرضت لها ومحاولة تكذيبها.

بدرية طلبة: «اعتبروني مقولتش حاجة»

وبعد حذفها المنشور، قالت: «اعتبروني منزلتش حاجة طالما حتقعدوا تكدبّوا وتناقشوا، أنا بوعيكم مش أكتر لأن حصل معانا فعلًا».

وأضافت: «مقولتش تخدير كلي زي ما بتقولوا، والبوست كان واضح واللي بيدخل على الخاص عايز التفاصيل، أنا مش فاضية أقعد أشرح لكل واحد مش مصدق، براحة راحتك والغريبة بقى اللي يقولك ترند!، ترند إيه يا أبو ترند، هو أي هبد وأي كلام».

الخطف بـ«الشكة»

وكانت بدرية طلبة، قد نشرت عبر حسابها على «فيسبوك»، منذ قليل، صورة لـ يد ابنة شقيقتها توضح احمرار الجلد نتيجة «الشكة» التي تعرضت لها، وعلقّت عليها قائلة: «والله ما كنت بصدق ومكانش بييجي على بالي أبدًا إن دي حقيقة لكن حصلت لحد مني».

وتابعت: «اللي اتشكت دي بنت أخويا، وربنا ستر ورجعت بيتها بالسلامة، أمانة خدوا بالكم من بناتكم، لأن واضح إن البنات الكبار هما السن المستهدف».

وشددت على ضرورة توخي الحذر من مثل هذه الأمور، موجهة رسالة إلى متابعيها بقولها: «شيروا الكلام ده على قد ما تقدروا علشان نوعي الناس، ده مش بوست منقول، دي صفحتي أنا بدرية طلبة ودي بنت أخويا».