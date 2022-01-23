سقوط جزء من عقار قديم بحدائق القبة وإزالة الأجزاء الخطرة (صور)

تلقت غرفة العمليات بحي حدائق القبة بالقاهرة بلاغا بانهيار جزء من العقار الموجود بشارع أبادير شحاتة بمنطقة دير الملاك من الخلف، وانتقل على الفور اللواء وليد عبدالحميد رئيس حى حدائق القبة، وسكرتير الحي والمسؤولين إلى الموقع، وتم إزالة الأجزاء التي تمثل خطورة، ووجه رئيس الحي بتشكيل لجنه لمعاينة العقار والمباني المجاورة للوقوف على سلامتها، خاصة أن العقار قديم وخال من السكان.

إزالة مقهى مخالف

من ناحية أخرى، قام حي شرق مدينة نصر برئاسة العميد أحمد أنور عباس رئيس الحي، بحملة للتصدي لكل أنواع المخالفات لاسيما الإنشائية منها، وكذلك التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق مع الشرطة، حيث تم إزالة مباني مخالفة بالعنوان 91 بشارع النزهة، فضلا عن إزالة مقهى مخالف بمساكن الشروق.

إزالة 3 أكشاك

كما شهدت الحملات أعمال إزالة 3 أكشاك بشارع مهدى عرفة بالحى العاشر لإزالة الإشغالات، وعدم إعاقة المارة، واستعادة المظهر الحضاري للشوارع، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ القاهرة بالاهتمام برفع الإشغالات وإزالة المخالفات، بهدف إعادة المظهر الحضاري اللائق لشوارع الحى، كما تم رفع اشغالات الباعه الجائلين أمام التأمين الصحى بشارع الطيران .

غلق 3 كافيهات مخالفة

كما أسفرت الحملات عن مصادرة الشيش وغلق وتشميع كافيه بشارع خضر التوني لإدارته بدون ترخيص، في إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وتم مصادرة الشيش ورفع الإشغالات وغلق وتشميع كافيهين بالعنوان بعمارات المروة لإدارتهم بدون ترخيص.