إزالة جزء منهار من عقار تحت الإنشاء بعد سقوط سور شرفة بالقاهرة

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة إزالة الجزء المنهار من العقار الكائن في 8 شارع محمد إبراهيم حجازي من شارع منشية التحرير بحي عين شمس، حرصًا على سلامة المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب العقار.

بلاغ بسقوط سور بلكونة

وكانت غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بسقوط جزء من سور بلكونة بالدور الخامس من عقار تحت الإنشاء، وخالٍ من السكان، ومكون من أرضي و6 طوابق على الشارع دون خسائر، أو إصابات، وانفصال سقف البلكونة ويُخشى من سقوطه.

تأمين العقارات المجاورة

وعلى الفور قامت الأجهزة التنفيذية بحي عين شمس بعمل الصلبات اللازمة، وتأمين الموقع، والتعامل مع السقف المعلق وإزالته حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.