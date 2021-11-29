سقوط عقار الساحل.. العقار قديم وصادر له قرار تنكيس

شهدت محافظة القاهرة سقوط عقار الساحل ظهر اليوم الاثنين، بعدما سقط جزء من العقار الخالي من السكان والكائن في 17 شارع النرجس المتفرع من عبد الحميد الديب بنطاق حي الساحل، وتم الإبلاغ عن العقار منذ يومين بسقوط أجزاء منه، فضلا عن صدور قرار من الحي بتنكيس العقار من قبل فهو عقار قديم، وفور سقوط عقار الساحل اليوم أبلغت الحماية المدنية والكهرباء والغاز والإسعاف وهيئة النظافة والتضامن الاجتماعي ومكتب نائب المنطقة الشمالية.

إخلاء احترازي

وأكدت محافظة القاهرة في تقرير، أنه بالمتابعة مع الحي لسقوط عقار الساحل تبين خلوه من السكان ومكون من دور أرضي و5 طوابق ولم يسفر الانهيار عن أي إصابات، بل أدى إلى غلق مداخل العقارات المقابلة، وهم أرقام 18 و20 و22 بنفس الشارع وجرى إخلاء السكان احترازيًا دون المنقولات والعقارات الثلاثة مكونة من دور أرضي و4 طوابق خرسانية وكل عقار به 5 أسر.

حالة العقارات المجاورة

كما أسفر سقوط عقار الساحل عن حدوث خسائر بالعقارات المجاورة حيث تبين سقوط جزء من شرفة «بلكونة» بالدور الأول بالعقار 18 بالإضافة إلى واجهة الغرفة، وسقوط جزء من بلكونة بالدور الأول للعقار رقم 20 وجارى تشكيل لجنة هندسية من مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية؛ لمعاينة العقارات بالموقع، فضلا عن التنبيه على رئيس الحى بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي لصرف المعونات اللازمة وعمل الصلبات والتحفظات اللازمة حفاظا على المارة والعقارات المجاورة.

قرار تنكيس

وقال أشرف محمد السيد، رئيس حي الساحل بمحافظة القاهرة، إن العقار المنهار اليوم والمكون من 5 طوابق، خالٍ من المواطنين وصادر له قرار تنكيس وهناك بلاغ من يومين عن حدوث تصدعات بالعقار، قائلا: «الحمد لله لا توجد خسائر في الأرواح ورجال الحماية المدنية تعاملوا مع انهيار المبنى، وجار استبيان الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة ومدى سلامتها».