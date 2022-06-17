نقص إمدادات الوقود العالمي يعزز ارتفاع أسعار النفط

شهدت أسعار النفط المزيد من المكاسب في يونيو 2022 في ظل نقص المعروض على الرغم من الإعلان عن زيادة الإمدادات، الأمر الذي طغى على بعض المخاوف المتعلقة بانخفاض الطلب العالمي على النفط وذلك وفقاً لوكالة بلومبرج

كما دعم الانخفاض الحاد للإمدادات الليبية أسعار النفط إلى جانب العقوبات المفروضة على شراء النفط من روسيا، إلا ان استمرار ارتفاع بيانات التضخم في الولايات المتحدة وأوروبا، وإعادة فرض عمليات الإغلاق في الصين، وصعود الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في عقدين مقابل سلة من العملات، ساهمت في الحد من زيادة أسعار النفط.

معدلات التضخم في الولايات المتحدة

وتزايدت حدة المخاوف المتعلقة بالركود مؤخراً مع تعرض النمو الاقتصادي لضغوط شديدة بعد أن وصلت معدلات التضخم في الولايات المتحدة مرة أخرى إلى مستويات غير مسبوقة.

وكشفت البيانات الأخيرة عن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وأوروبا مما أدى إلى خفض آفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأشارت بيانات التضخم مجدداً إلى إمكانية حدوث ارتفاعا حادا في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وبعض الأسواق المتقدمة الأخرى التي سيكون لها آثارها غير مباشرة على بقية دول العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة وآسيا التي بدأت للتو تشعر بتزايد الضغوط التضخمية.

ارتفاع أسعار الفائدة

وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لمواجهة الشركات صعوبة في تجديد التسهيلات الائتمانية الحالية أو الحصول على قروض جديدة، كما قد يؤدي إلى انكماش. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم قدرة الصين على التغلب على الموجة الأخيرة من تفشي فيروس كوفيد-19 على الرغم من تطبيق تدابير الإغلاق الصارمة سيؤثر على سلاسل التوريد العالمية، كما أعلنت عدد من الدول الأخرى أيضاً ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس على الرغم من أن اللقاحات السابقة تجعلها أقل عرضة لموجة جديدة.

أسعار البنزين

وظل الطلب على النفط مرتفعاً، وكذلك أسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية في العديد من الدول في ظل تزايد الطلب على وقود الديزل ووقود الطائرات، ويؤدي نقص الوقود العالمي أيضاً إلى زيادة هوامش المصافي التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2018، وفقاً لوكالة بلومبرج.

وفي الولايات المتحدة، تزايد الطلب على البنزين على خلفية وصول موسم القيادة الصيفي إلى ذروته وما يزال الطلب قوياً في الأسواق الآسيوية، كما أن ارتفاع أسعار النفط يدفع بالمستوردين لشراء النفط الروسي والإيراني بوتيرة قياسية في أسواق العقود الفورية. كما كشفت بيانات شحن البضائع الأسبوعية الصادرة عن وكالة بلومبرج تزايد عمليات شراء النفط الروسي مؤخراً من قبل المستوردين الهنود والصينيين.