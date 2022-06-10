هل استمرار ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة يؤدي إلى الركود؟

يقترب متوسط سعر البنزين من ​​5 دولارات للجالون في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبينما يشعر المستهلك بالضغط لم تصل الأسعار بعد إلى المستوى الذي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، كما قال الاقتصاديون، وفقًا لـ «cnbc».

ارتفاع أسعار الوقود

يقترح البعض أنه من المحتمل ألا يكون البنزين وحده هو الذي من شأنه أن يرسل الاقتصاد إلى حالة من الركود، ويقول الاقتصاديون إن الركود ممكن بالفعل إذا ارتفعت أسعار الوقود إلى مستوى أعلى واستقرت على ذلك لفترة طويلة من الزمن.

متوسط سعر ​جالون البنزين في الولايات المتحدة

وفقًا للرابطة الأمريكية للسيارات، سجل متوسط ​جالون البنزين الخالي من الرصاص 4.97 دولارًا يوم الخميس، بزيادة نحو 65 سنتًا في شهر واحد فقط.

ارتفاع التكاليف الأخرى

ومما يزيد من تفاقم الأزمة أن التكاليف الأخرى آخذة في الارتفاع أيضًا، مع ارتفاع التضخم هذا الربيع بمعدل 8.3٪ مقارنة بالعام الماضي.

وأدى الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي إلى ارتفاع أسعار الطاقة الإجمالية، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والإيجارات أيضًا.

الأسعار المرتفعة عبئًا على الاقتصاد

قال هاريسون فيل، كبير الباحثين في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: «أعتقد أننا في وضع بالغ الخطورة في الوقت الحالي لا أعتقد أن العديد من الاقتصاديين قد يجادلون بأن استمرار أسعار الغاز بقيمة 5 دولارات سيكون له تأثيرات طفيفة أعتقد أن معظمنا سيوافق على أن الأسعار المرتفعة بدون تدخل آخر ستكون عبئًا على الاقتصاد وسواء كان ذلك كافيًا لدفعنا إلى الركود أم لا فهذا عامل غير معروف إلى حد ما" وفقاً لـ«cnbc».

يراقب الاقتصاديون أسعار الغاز عن كثب لأن وتيرة الزيادة كانت سريعة، يلاحظ السائقون ارتفاع أسعار الوقود، ويمكن أن تؤثر تكلفة الغاز المرتفعة على ثقة المستهلك وتوقعات التضخم.

ضغط على ميزانيات المستهلكين

تقول ميشيل ماير، كبيرة الاقتصاديين في شركة ماستركارد الولايات المتحدة: «في عام 2008، لم تكن هناك مدخرات صفرية بينما من الواضح أن هناك صدمة، وهناك ضغط على ميزانيات المستهلكين إلا أن الخبر السار هو أن هناك دعمًا من سوق العمل الصحي ومقدار المدخرات الزائدة التي لا تزال مستحقة»، وفقاً لـ«cnbc».