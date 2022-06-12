7 مميزات لمحور جيهان السادات: يختصر المسافات ويقلل استهلاك الوقود (فيديو)

محور جيهان السادات، يعد واحدًا من أهم وأكبر المحاور التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تقليل الكثافات المرورية، وتوفير محاور بديلة، بعيدًا عن الطرق والمحاور ذات الكثافة المرورية العالية، والتي تشهد تكدسا وزحاما مروريا خاصة أوقات الذروة.

وخلال الشهور القليلة الماضية، جرى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة من محور جيهان السادات، الذي كان يطلق عليه محور الفردوس، ولكن تكريما وتخليدا للراحلة جيهان السادات، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسمها على المحور.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، محور جيهان السادات، الذي يختصر الوقت ويقلل المسافة، وفقا لتصريحات المهندس محمد عبد الكريم، رئيس تنفيذ المحور الخاصة لـ «الوطن».

محور جيهان السادات.. يختصر الوقت ويقلل المسافة

1- يعد محور جيهان السادات، أحد أهم محاور شبكة الطرق القومية.

2- يربط وسط القاهرة وطريق صلاح سالم والطريق الدائري ومدينة نصر والقاهرة الجديدة؛ وصولا للعاصمة الإدارية الجديدة.

3- يبدأ مخطط مسار محور جيهان السادات، من مخرج نفق أبو حشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد.

4- يهدف محور جيهان السادات، إلى ربط منطقة وسط القاهرة بالمحاور الرئيسية الطولية (صلاح سالم – الأوتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوي).

5- تبدأ المرحلة الأولى من مشروع محور جيهان السادات، من ميدان تاكي بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوي.

6- يساهم محور جيهان السادات، في تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر.

7- يساهم محور جيهان السادات، فى اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة، بجانب تقليل استهلاك الوقود والتلوث.