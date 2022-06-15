ارتفاع سعر الوقود يزيد أعباء نقل الحبوب والبذور الزيتية

بينما يصارع العالم ارتفاع أسعار الحبوب والبذور الزيتية بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف المدخلات والصراعات الجيوسياسية، فإن الخدمات اللوجستية الأكثر تكلفة في الزراعة بالولايات المتحدة والبرازيل – الأكبر إنتاجاً للذرة - تضيف أيضًا عبئا إلى التكلفة الإجمالية للسلع، وهذه النفقات تثقل كاهل المستهلكين.

الدول المنتجة للحبوب تعاني

تعد الولايات المتحدة أحد الموردين الرئيسيين للذرة والقمح وفول الصويا، بينما تعد البرازيل واحدة من أكبر مصدري فول الصويا والذرة.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأخير عن نقل الحبوب، إن تكلفة جميع وسائل النقل ارتفعت مؤخرًا، وأدى الطقس القاسي ونقص العمالة إلى إعاقة أداء السكك الحديدية ورفع العطاءات في سوق المزادات الثانوية، وارتفعت أسعار البارجة بشكل كبير بسبب الحرب في أوكرانيا والعرض المحدود.

وبالمثل، ارتفعت أسعار الشحن البحري وأسعار وقود الديزل جزئيًا بسبب الاضطرابات المرتبطة بالحرب في البحر الأسود، بحسب التقرير.

ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية

كما ارتفعت الرسوم الجمركية بالإضافة إلى الرسوم الإضافية لنقل القمح من بعض المصادر الرئيسية إلى الوجهات داخل الولايات المتحدة عن طريق القطارات بنسبة 5% - 12% على أساس سنوي في يونيو، في حين أن سعر الديزل الخاص بشاحنات النقل هو ضعف سعر العام الماضي.

بالمثل، ارتفعت أسعار نقل الذرة عبر الصنادل، بنسبة 25% من متوسط ​​الثلاث سنوات، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود في البرازيل زاد من تكلفة نقل الحبوب والبذور الزيتية بنسبة 37.6% على أساس سنوي.

29% زيادة في نقل الحبوب بالبرازيل

وفي أبريل، ارتفعت تكلفة نقل الحبوب والبذور الزيتية من مناطق مختلفة من ماتو جروسو إلى سانتوس وباراناغوا، وهما الميناءان الرئيسيان للتصدير، ما بين 15% و 29%، حسبما ذكرت وكالة الزراعة الوطنية البرازيلية، كوناب، في تقريرها الشهري عن الخدمات اللوجستية.

زيادة أسعار الشحن في الأرجنتين

وفي الأرجنتين، أكبر مصدر للمنتجات الزراعية، أضربت جمعية سائقي الشاحنات Fetra عن العمل لعدة أيام في أبريل حتى استجابت الحكومة لطلبها بزيادة أسعار الشحن بنسبة 20%، كما وعدت السلطات بتزويد سائقي الشاحنات بشكل طبيعي بالديزل.

ويمثل النقل البري في الأرجنتين 86% من حجم الإمداد الزراعي، وتعتمد تجارة فول الصويا والذرة بشكل كبير على قطاع النقل بالشاحنات لأنه يربط الحبوب المقطوعة من المناطق النائية من البلاد إلى الموانئ.

ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام واستمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من غير المرجح أن يحصل المستهلكون على الكثير من الهدوء في التكاليف المرتفعة الحالية المرتبطة بنقل السلع على المدى القريب، وفقًا لتوقعات محللين.