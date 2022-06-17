تنويه هام لعملاء مصر للطيران بشأن تأشيرات الزيارة السياحية للسعودية

أصدرت شركة مصر للطيران، بيانا، يتضمن تنويه هام لعملائها، في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح التأشيرة السياحية للعملاء القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن إمكانية السماح بسفر عملاء الشركة المصريين حاملي التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول «الشنجن - تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية - تأشيرة المملكة المتحدة» القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على تأشيرات الزيارة السياحية للسعودية

وأضافت شركة مصر للطيران، في بيانها، أن ذلك يأتي بعد توافر الشروط الآتية: « صلاحية التأشيرة، وأن تكون التأشيرة استخدمت لمرة واحدة على الأقل، وتحمل ختم الدولة المصدرة التأشيرة».

وأوضحت أنه في حال توافر الشروط السابقة يمكن لعملاء مصرللطيران الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، وذلك عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية.