الزراعة في أسبوع.. افتتاح مشروعات الإنتاج الحيواني وبدء توريد محصول البنجر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، الإنفوجراف الأسبوعي، في نسخته رقم 95، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

افتتاح الرئيس مشروعات الإنتاج الحيواني

وسلط الإنفوجراف الضوء على، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الالبان المتكامل بمدينة السادات، في محافظة المنوفية، كما استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جهود تنمية الثروة الحيوانية أمام الرئيس خلال الافتتاح.

واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تناول الاجتماع متابعة مستجدات عددا من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.

وعقد «القصير»، وزير الزراعة واستصلاح واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا لبحث سبل دعم المشروعات الزراعية بالمحافظة وكذلك الموقف التنفيذي لمشروع حياة كريمة، كما شهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون مشترك في مجال تحسين سلالات الثروة الحيوانية بين الوزارة والبنك الزراعي المصري وشركة «هيلثي ميلك».

القصير يستقبل سفيرة دولة الإمارات العربية

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، لبحث آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار الزراعي، في حضور الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبعض قيادات الوزارة والسفارة الإماراتية بالقاهرة.

كما باشر وزير الزراعة عمله، من مقر الوزارة الجديد بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن استعدادات الوزارة للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتفقد الوزير مبنى الوزارة ومكاتب القيادات وموظفي الوزارة، واطلع على كافة التجهيزات المتوفرة، وتابع منظومة البنية التحتية التكنولوجية بمقر الوزارة.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجاوز صادرات مصر الزراعية 3.5 مليون طن من أول يناير حتى منتصف شهر يونيو الجاري، كما واصل وفد الوزارة المكون الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور أنور عيسى والمهندس سيد عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للتعاون والائتمان الزراعي، زياراتهم الميدانية للمحافظات المختلفة، لمتابعة عمليات توريد القمح والتيسير على المزارعين في هذا الشأن، وتم عقد لقاءين موسعين، بحضور مديري مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة ومسئولي المديريتين، حيث تم متابعة الموقف التنفيذي لتوريد القمح وسبل زيادة نسب التوريد.

توريد محصول البنجر إلى مصانع السكر

كما تفقد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عمليات توريد محصول البنجر إلى مصانع السكر، بمحافظة كفر الشيخ، واختتم معهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات البرنامج التدريبي المكثف بعنوان «تخطيط وإدارة المدارس الحقلية»، والذي تم تنفيذه في الفترة من 5-7 يونيو الجاري، في 10 محطات بحثية، كما انتهى من تنفيذ 13 ندوة إرشادية متنوعة في 8 محافظات خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو 2022، وذلك بالتعاون مع معاهد ومراكز البحوث الزراعية.

وخلال هذا الأسبوع، تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محطة الحرير الطبيعي والنحل بالقناطر الخيرية على مساحة فدان وتضم غرفا لحل شرانق الحرير ومعامل تربية دود القز ويضم المبني منحل لخلايا نحل العسل وشملت الجولة أيضا زيارة محطة الساحل والتي تبلغ مساحتها 5 فدان لزراعة جميع أشجار التوت اللازمة لصناعة الحرير.

بينما عقد المعمل المركزي لبحوث الحشائش بالتعاون مع قطاع الإنتاج، دورة تدريبية تحت عنوان «الحشائش ومكافحتها في المحاصيل الصيفية المختلفة»، وذلك بقاعة التدريب بقطاع الإنتاج، خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو، كما اختتمت القافلة البيطرية المجانية، فاعليتها بمحافظة اسوان والتي تم تنفيذها في الفترة من 4 حتى 9 يونيو، بالتعاون بين معهد بحوث التناسليات الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية، حيث تم فحص وعلاج 2500 رأس ماشية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة المنوفية، بعنوان: «المنوفية".. السياحة الريفية والتنمية بين فرعي النيل»، كما أعلنت الفرق البحثية بمركز بحوث الصحراء البدء في تنفيذ الأنشطة الخاصة بدمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في المجالات الزراعية والتنموية بمنطقة وادي فيران وذلك من خلال تنفيذ عدد من القوافل البيطرية والإرشادية.

كذلك نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية 451 ندوة إرشادية على مستوى الجمهورية لتشجيع المزارعين والمربين على إنشاء مراكز تجميع الألبان، كما نفذ معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد دورة تدريبية بمركز موط خلال الفترة من 12 حتى 16 يونيو تحت عنوان إنتاج الحرير الطبيعي.

واستعرض معهد بحوث أمراض النباتات ملخصا حول أهم أنشطة المعهد خلال شهر مايو الماضي، والتي تمثلت في الأنشطة البحثية والإنتاجية والإرشادية المختلفة فضلا عن متابعة الحالة المرضية للمحاصيل المختلفة على مستوى الجمهورية، كما بدأ الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في توزيع عدد 450 رأس ماعز بمحافظة شمال سيناء، كذلك أعلن رئيس قطاع الزراعة الآلية والمدير التنفيذي لمشروع غرب المنيا بدء موسم حصاد البنجر في المشروع حيث تم زراعة 6000 فدان هذا العام وجاري توريد المحصول الي مصنعي السكر في الفيوم والمنيا.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم «الزراعة في أسبوع»، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود.