«حماس» تتوعد إسرائيل عقب اغتيال «شهداء جنين الثلاثة»: لن تمر دون حساب

نعت حركة حماس الفلسطينية، وجناحها العسكري، كتائب الشهيد عز الدين القسام، شهداء جنين الثلاثة، الذين اغتالتهم قوة خاصة اسرائيلية في مدينة جنين، فجر اليوم، وهم: الشهداء الشهيد القسامي القائد الميداني براء لحلوح والشهيد يوسف ناصر صلاح والشهيد ليث أبو سرور.

لن تمر دون حساب

وأكدت الحركة الفلسطينية في بيان لها «أنّ عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة من رجال فلسطين، وأصيب ثمانية آخرون خلال اقتحام المدينة، لن تمرّ دون حساب، وإنّ شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون الاحتلال ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا».

جنين في طليعة الثورة

وأضافت حماس في بيانها: «إن جنين اليوم تقف في طليعة ثورة شعبنا ضد الاحتلال والظلم، وإن شهداءها هم وسام على صدر الوطن، وندعو أبناء شعبنا للمشاركة الحاشدة في مسيرة التشييع بما يليق بمكانة الشهداء الكرام».