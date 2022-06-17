ورش «كوم أبو راضي».. 1800 عامل لصيانة 1400 عربة قطارات سنويا

قال مصدر مسؤول بورش عربات القطارات في كوم أبو راضي، غرب مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، إنّ الورش تعد من أكبر الورش الرئيسية المتخصصة في تطوير عربات الركاب بالسكك الحديدية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ورش كوم أبو راضي، تجري جميع أنواع الصيانات والعمرات المختلفة لكافة أنواع عربات الركاب، بدايةُ من عربات ركاب القطارات المميزة والمطورة، حتى قطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الإسباني.

أنواع الصيانات والعمرات لعربات ركاب القطارات

وأوضح المصدر خلال حديثه، أن هناك ثلاثة أنواع لعمرة وصيانة عربات القطارات، وهو ما نوضحه في السطور التالية.

- العمرة الخفيفة: وتشمل تغيير قطع الإكسسوارات الموجودة بعربات الركاب، مثل المقابض، أو ألواح الزجاج التي توجد بالنوافذ.

- العمرة العمومية: وهي صيانة متوسطة إلا حدِ ما، أبرز ما فيها تجديد دهانات عربات القطارات، وتغيير لمبات الإنارة، وصيانة دورات المياه.

- عمرة التجديد الشامل: وهي للقطارات ذات الحالة الضعيفة، وتشمل صيانة الصاج والقوائم ودهان العربات وتشطيبها بشكل فائق الدقة، لتليق بالمواطنين مستقلي القطارات.

وأشار المصدر إلى أن القطارات الروسية، لا تخضع لأي صيانة نظرًا لكونها حديثة وتعمل بكفاءة عالية، لافتًا إلى أن متوسط الإنتاج السنوى لورش كوم أبو راضي من عمرة عربات الركاب 1400 عربة سنويًا، كما تم إنشاء الورش عام 1983، وتبلغ مساحتها نحو 75 فدانًا، ويبلغ عدد العاملين بها قرابة 1800 عامل وفني ومهندس، ويبلغ إجمالى أطوال السكك داخل الورش حوالى 31 كم بينها 23 كم بالأحواش.

توجيهات بتحويل ورش كوم أبو راضي لشركة صناعات

وتابع المصدر أن وزير النقل وجه إلى سرعة تحويل ورش كوم أبو راضي، إلى شركة صناعات السكك الحديدية ضمن خطة الوزارة، لإشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية للمساهمة في تحقيق التنافسية بين الشركات المختلفة بما يعود على مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين والركاب.