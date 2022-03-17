شبرا الخيمة آخر محطات القطارات الروسي والمحسنة والمختلط بدءا من الغد

كشفت هيئة السكة الحديد، عن اقتصار رحلات القطارات الروسي والمحسنة والمختلط، إلى محطة شبرا الخيمة فقط، وعدم دخولها محطة القاهرة برمسيس، مع استمرار مسير رحلات القطارات المكيفة بالكامل الديزل، حتى محطة مصر برمسيس، وذلك بدءا من صباح غد الجمعة الموافق 18 مارس الجاري.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل حركة قطارات السكة الحديد خلال اقتصارها بمحطة شبرا الخيمة والعكس، كالتالي:

أولا: الخط الطالع بالسكة الحديد

1- قطار رقم 2 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 06:11 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 374 الساعة 06:10 صباحا.

2- قطار رقم 1108 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 06:45 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 376 الساعة 07:10 صباحا.

3- قطار رقم 4 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 07:36 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 332الساعة 07:35 صباحا.

4- قطار رقم 944 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 06:06 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 374 الساعة 07:10 صباحا.

5- قطار رقم 810 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 08:01 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 324 الساعة 08:00 صباحا.

6- قطار رقم 946 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 07:46 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 324 الساعة 08:00 صباحا.

7- قطار رقم 8 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 09:01 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 378 الساعة 09:15 صباحا.

8- قطار رقم 1914 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 08:33 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 378 الساعة 09:15 صباحا.

9- قطار رقم 810 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 08:01 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 324 الساعة 08:00 صباحا.

10- قطار رقم 964 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 09:56 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 1112 الساعة 10:06 صباحا.

11- قطار رقم 952 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 09:41 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 1112 الساعة 10:06 صباحا.

12- قطار رقم 1208 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 15:51 عصرا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 1418 الساعة 16:25 مساء.

13- قطار رقم 1212 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 13:10 ظهرا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 380 الساعة 13:25 ظهرا.

14- قطار رقم 24 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 18:26 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 386 الساعة 18:40 مساء.

15- قطار رقم 18 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 17:01 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 384 الساعة 17:20 مساء.

16- قطار رقم 32 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 22:03 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 392 الساعة 22:27 مساء.

17- قطار رقم 994 يصل محطة (شبرا الخيمة) الساعة 20:13 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 328 الساعة 20:15 مساء.

ثانيا: القطارات النازلة بالسكة الحديد

1- قطار رقم 35 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 22:55 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 397 الساعة 22:25 مساء.

2- قطار رقم 959 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 20:05 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 395 الساعة 19:45 مساء.

3- قطار رقم 31 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 18:45 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 393 الساعة 17:55 مساء.

4- قطار رقم 809 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 18:30 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 393 الساعة 17:55 مساء.

5- قطار رقم 23 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 17:35 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 391 الساعة 16:50 عصرا.

6- قطار رقم 1915 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 17:15 مساء.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 391 الساعة 16:50 مساء.

7- قطار رقم 957 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 16:00 عصرا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 343 الساعة 15:54 عصرا.

8- قطار رقم 21 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 15:25 عصرا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 325 الساعة 15:15 عصرا.

9- قطار رقم 955 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 14:56 عصرا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 389 الساعة 14:40 عصرا.

10- قطار رقم 1203 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 13:40 ظهرا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 385 الساعة 12:55 ظهرا.

11- قطار رقم 949 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 13:25 ظهرا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 385 الساعة 12:55 ظهرا.

12- قطار رقم 951 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 12:16 ظهرا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 333 الساعة 12:14 ظهرا.

13- قطار رقم 15 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 11:40 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 383 الساعة 10:45 صباحا.

14- قطار رقم 967 من محطة شبرا الخيمة الساعة 09:45 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 381 الساعة 08:45 صباحا.

15- قطار رقم 1205 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 07:05 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 379 الساعة 06:30 صباحا.

16- قطار رقم 7 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 06:35 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 379 الساعة 06:30 صباحا.

17- قطار رقم 945 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 06:20 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 321 الساعة 06:05 صباحا.

18- قطار رقم 941 من محطة (شبرا الخيمة) الساعة 05:30 صباحا.. والخدمة البديلة قطار الشرق رقم 377 الساعة 05:15 صباحا.

السكة الحديد تكشف السبب وراء اقتصار القطارات حتى محطة شبرا الخيمة

وقال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن السبب الرئيسي في اقتصار وصول القطارات (الروسي والمحسنة والمختلط)، على محطة شبرا الخيمة، وعدم دخولها محطة مصر برمسيس، هو تحديث نظم كهربة الإشارات بمنطقة القاهرة وتطوير برج الشمال المتحكم في محطة مصر برمسيس، ما يترتب عليه تخفيض الضغط عليه، لافتا إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

جاهزون لشهر رمضان 2022

وأكد المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السكة الحديد جاهزة تماما، لشهر رمضان 2022، من خلال صيانة وتجهيز القطارات، وتجهيز منافذ بيع تذاكر متنقلة بالمحطات ذات الكثافات العالية، لمنع زحام الركاب داخل صالات المحطات، علاوة على تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الحاجة، إضافة إلى إجراء تعديلات على بعض مواعيد القطارات، لتناسب وقت الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.